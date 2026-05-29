Bildextra: Så blir nya Brasserie Astrid

Krögaren Napolyon Sürer har slagit upp dörrarna till sitt nya ställe. Han är sedan tidigare välkänd från Boqueria i Mood-gallerian. Nu har hans nya krog Brasserie Astrid smygöppnat i Mälarterrassen vid Slussen.

Brasserie Astrid finns på mellanplanet av de tre våningarna som ska fyllas med totalt sex matdestinationer. Och öppningen skedde i perfekt försommarväder där uteserveringen snabbt fylldes.

– Med Astrid vill vi skapa en plats som lever hela dagen, från spontana luncher till kvällar som inte riktigt vill ta slut, sa krögaren Napolyon Sürer i en kommentar inför öppningen.

Restaurangen är indelad i tre halvplan där den stora baren och köket finns högst upp, liksom huvudingången. På mellanplanet finns fler matplatser som erbjuder fin utsikt över Gamla stan genom stora panoramafönster. Längst ner finns ytterligare matplatser vilket det även finns utomhus där det också finns en bar.

Mälarterrassen innehåller totalt 4 200 kvm lokaler. För fastighetsägaren Atrium Ljungberg är projektet en investering på 440 miljoner kronor.

Bilder från Brasserie Astrid:

Åtta nya restauranger vid Slussen:

I Mälarterrassen:

  • Restaurang Liv. Bakom satsningen finns Tommy Myllymäki och Pi Le  (Öppnade 19 maj).
  • Villa Valentina. Bakom den spanska satsningen står Urban Italia Group (öppnade 25 maj).
  • Brasserie Astrid. Krögaren Napolyon Sürer står bakom.  (öppnade 29 maj).
  • ”Brittisk pub”. Bakom finns Desirée Jaks och John Wenström öppnar  (öppnar senare i år).
  • Oklar krögare
  • Oklar krögare

Fastighetsägare är Atrium Ljungberg.

Under Guldbron:

  • Slussporten. Drivs av Nobis Restaurang Division.
  • Krog Agrikultur. Drivs av Filip Fasten.

Fastighetsägare: Stockholms stad

Text Fredrik Engström engstrom@fastighetsvarlden.se

