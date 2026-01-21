Bildextra: Så blir JM:s lyxbostäder i Marievik

Stockholms största nyproducerade lägenheter.
Flyttar från Solna till innerstan
Lämnar Solna Business Park för innerstan och ökar lokalytorna.
Säljer till överraskande köpare på Stora Essingen
Avyttrar del av portföljen som förvärvades av Lärarförbundet 2019.
Bästa rådgivarna 2025 – i varje segment
CBRE vinner två klasser och C&W, Catella, JLL samt Colliers en vardera.
Hyr ut 7.400 kvm till polisen
Gör stor uthyrning. Tidigare butikslokal omvandlas.
Blir ny transaktionschef hos Svefa
Gör ytterligare en förstärkning inom transaktionsteamet.
Catena tar in 2,8 miljarder – redo för köpet om 9 miljarder
Har goda försvärvsmöjligheter även efter det planerade rekordköpet.
Smäll för Pandox: Stor kedja i rekonstruktion
9 hotellfastigheter med totalt 1.859 rum berörs. Pandox ledning ser lugnt på situationen.
Klart: Blir operatör för Slussgårdens stora i city
✓En av citys största konferensanläggningar. ✓Nära 5.000 kvm. ✓150-årigt familjeföretag blir operatör.
Klart: Koras som bästa rådgivare
Ny etta i toppen. 15 transaktionsexperter rangordnas utifrån genomförda säljuppdrag. Se även flera olika listor.
Söker 6.000 kvm lokaler i centrala Stockholm
Sökområdet är CBD eller strax utanför.
Duo i offensiv inom lättindustri – vill dubbla
Slutförde tillsammans en första transaktion i oktober. Initialt mål är att dubbla portföljstorleken.
Duo ska utveckla kvarter i Hagastaden
Omfattar cirka 7.500 kvm kontor, cirka 900 kvm lokaler och cirka 6.500 kvm bostäder.
KLP halverar vakansen i Fleming 7
Köpte fastigheten i somras för 1,5 miljarder.
Tummen upp för Fabeges nya kontorshus
Möjlighet att påbörja kontorsprojekt inom tullarna. Krympt något i storket.