Bildextra: Hotel Royal i ny tappning

Mitt i Aarhus ligger Hotel Royal – en plats som välkomnat gäster sedan 1838 och som förra året öppnade på nytt efter en omfattande renovering. Hotellet som ägs av Bühlmann Hotels har transformerats av Semrén & Månsson arkitekter till ett boutiquehotell av internationell nivå. Hotellet är beläget på en av Aarhus mest exklusiva adresser, Store Torv 4.

Renoveringen av hotellet har kombinerat återbruk med förnyelse. Nästan 80 % av möblerna har återbrukats och uppdaterats i stället för att ersättas, vilket hjälpt till att bevara hotellets autenticitet.

– Det är inte varje dag man får jobba med 185 års historia och samtidigt föra det in i framtiden. Det är en balansakt som kräver respekt för historien, mod att tänka nytt – och framför allt ett nära samarbete mellan visionära beställare och kreativa arkitekter, säger Pia-Cally Wendt, inredningsarkitekt på Semrén & Månsson.

– Samarbetet med Semrén & Månsson om renoveringen av Hotel Royal i Århus har varit en unik upplevelse. Pia-Cally Wendt och hennes team har levererat fantastiskt designarbete. Vi är djupt imponerade och glada över det fina resultatet och vi ser Hotel Royal som ett inspirerande exempel på hur återvinning och förnyelse kan skapa unika upplevelser inom hotellbranschen, säger beställaren Danni Bühlmann, vd för Bühlmann Hotels.

Trots omfattande renovering hölls hotellet öppet för gäster under hela processen, vilket krävde både planering och logistik.

– Planering och ekonomi hölls från början till slut, vilket har varit avgörande för den övergripande framgången. Resultatet är ett hotell där gästerna lägger märke till och kommenterar den vackra helheten varje dag – ett bevis på att estetik, kvalitet och funktionalitet kan gå hand i hand, fortsätter Danni Bühlmann.

Hotel Royals förvandling har väckt nytt liv i den neoklassiska byggnaden. I dag rymmer hotellet 74 rum och en vinterträdgård med restaurang.