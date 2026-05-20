Bildextra: Batljans sjätte till börsen

SBB, Logistea, PPI (Norge), Sveafastigheter, Neobo och i dag var det dags för PPI vid Nasdaq Stockholm. Det blev Ilija Batljans sjätte inringningsceremoni och notering. Till hösten kan det vara dags för en sjunde ceremoni, då för fastighetsdelen av Episurf.

PPI är en av de största noteringarna vid Stockholmsbörsen på länge, med ett förväntat börsvärde på runt 18 miljarder kronor.

– Public Property Invest är Europas största noterade ägare av social infrastruktur. Genom att bolaget nu noteras i Stockholm får man ännu starkare bas för fortsatt tillväxt, sa Ilija Batljan, investeringschef på PPI, till Fastighetsvärlden några minuter efter att handeln vid Stockholmsbörsen inletts.

PPI:s fastighetsvärde är cirka 50 miljarder kronor. Fokus finns på samhällsfastigheter. Framöver är det speciellt ett delsegment som bolaget kommer rikta in sig på.

– Det är äldreboende, säger Batljan.

Det var riktigt många på plats i Nasdaq-lokalerna i city under onsdagsmorgonen. Bland gästerna syntes till exempel Lennart Schuss och Sven-Olof Johansson.

Nasdaq flyttade in i de nya lokalerna i city, i Vasakronans fastighet Klara Zenit, i november.

– PPI är den största noteringen i de nya lokalerna och det första fastighetsbolaget i år, sa Nasdaqchefen i ett välkomsttal.

För PPI handlar det om en dubbelnotering. För drygt två år sedan listades bolaget vid börsen i Oslo.

– Det är med en stor stolthet som vi står här i Stockholm idag. Den största delen av vårt portfölj finns numera i Sverige så det är naturligt att vara här, säger vd André Gaden.