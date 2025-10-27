Bilder: Stadsbiblioteket i Stockholm byter färg

Världskänt som orange. Nu byter dock Stockholms stadsbibliotek färg. Nu är fasadens originalkulörer synliga från Spelbomskans torg. Under hösten täcker Stockholms stad av fasaden mot Odengatan och Sveavägen.

När Stadsbiblioteket invigdes för snart 100 år sedan, 1928, hade fasaden två kulörer, en mörkade nyans på nederdelen och en ljusare på överdelen.

Det står klart efter ett gediget utredningsarbete som pågått under upprustningen av byggnaden. De exakta kulörerna har dock varit svåra att fastställa. Nu har fasaden målats med två brunaktiga kulörer som bedöms vara så nära originalkulörerna som möjligt.

– Under renoveringen har vi kunnat ta prover exempelvis under plåtar, bakom skyltar och i igensatta schakt och analyserat fotografier, och därmed lyckats återskapa hur fasaden troligtvis såg ut 1928, säger Maria Sköld Wulf, projektledare på fastighetskontoret i Stockholms stad.

Det är bara en del av fasaden mot Spelbomskans torg som har de nya kulörerna. Ytan har fungerat som en provyta under projektet och är därför den första biten som avtäckts.

– Här ser du både den mer orangea kulören som Stadsbiblioteket har haft sedan 1960-talet och de nygamla kulörerna bredvid varandra. Det kan upplevas som stor skillnad och det ska bli spännande att höra stockholmarnas reaktioner. Det är många som stannar till och tittar, säger Maria Sköld Wulf.

Därmed är byggnadens tid som orange, eller brandgul, över. Framöver väntar alltså lite mer ”myndighetsbruna” färger.

Biblioteket planerar att öppna igen i slutet av 2027.