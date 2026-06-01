Bilder: Nu öppnar Stordalens Hotel The Book

I takt med att Göteborg rör sig mot målet att fördubbla turismen till år 2030, slår Quality Hotel The Book upp sina dörrar idag i Rundqvists gamla boktryckeri, nära Liseberg.

Hotellet innehåller 215 rum. Adressen är Lisebergsgatan 10. Fastighetsägare Fastighets AB Typographia som ägs av ByggGöta, Profura fastigheter, Grandab och SRU AB. Byggnads AB Tornstaden har varit Totalentreprenör.

Med grannar som World of Volvo, ett av stadens nya landmärken, Lisebergs transformation till en året-runt-destination och Svenska Mässan alldeles runt hörnet, har behovet av prisvärda och flexibla boenden med personlighet blivit ännu mer betydande.

– Det kan inte bli mer göteborgskt än så här! Göteborg växlar upp i världsklass just nu och jag älskar det. Vi ser hur staden växer snabbare än någonsin, men för att nå målet om en fördubblad turism behöver vi hotell som faktiskt är till för alla. Med Quality Hotel The Book skapar vi en destination som både hyllar historien och möter framtiden. Det här blir ett ikoniskt tillskott där vi gör staden tillgänglig för fler – oavsett om man ska på sitt livs konsert, en internationell kongress eller en maxad familjehelg på Liseberg. Här ska man kunna sänka axlarna, känna att man har kommit hem och bara ha det helt magiskt bra, säger Petter Stordalen, ägare av Strawberry.