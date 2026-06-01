Lobby.

Bilder: Nu öppnar Stordalens Hotel The Book

I takt med att Göteborg rör sig mot målet att fördubbla turismen till år 2030, slår Quality Hotel The Book upp sina dörrar idag i Rundqvists gamla boktryckeri, nära Liseberg.

Annons

Hotellet innehåller 215 rum. Adressen är Lisebergsgatan 10. Fastighetsägare  Fastighets AB Typographia som ägs av ByggGöta, Profura fastigheter, Grandab och SRU AB. Byggnads AB Tornstaden har varit Totalentreprenör.

Med grannar som World of Volvo, ett av stadens nya landmärken, Lisebergs transformation till en året-runt-destination och Svenska Mässan alldeles runt hörnet, har behovet av prisvärda och flexibla boenden med personlighet blivit ännu mer betydande.

Quality Hotel The Book öppnar den 1 juni.

– Det kan inte bli mer göteborgskt än så här! Göteborg växlar upp i världsklass just nu och jag älskar det. Vi ser hur staden växer snabbare än någonsin, men för att nå målet om en fördubblad turism behöver vi hotell som faktiskt är till för alla. Med Quality Hotel The Book skapar vi en destination som både hyllar historien och möter framtiden. Det här blir ett ikoniskt tillskott där vi gör staden tillgänglig för fler – oavsett om man ska på sitt livs konsert, en internationell kongress eller en maxad familjehelg på Liseberg. Här ska man kunna sänka axlarna, känna att man har kommit hem och bara ha det helt magiskt bra, säger Petter Stordalen, ägare av Strawberry.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Newsflash

Idag kl. 07:17

Gör kort flytt i city – hyr 2 700 kvm

Tecknat hyresavtal för projektfastighet på Vasagatan. FV summerar uthyrningarna.

FV Affärskarta: Se fler uthyrningar i närområdet

Topplista: Största uthyrningarna av kontor 2026

En Mondrianmålning av inhemska parter

FV Granskar: Nästan oligopol. Läs en kartläggning av ägarförhållandena i Stockholm CBD.

Bildextra: A House öppnar nummer fem

Slår upp portarna i smått kokande stadsdel.

211 000 kvm tömts i Kista – hit har flyttlassen gått

Alla har sökt sig närmare Stockholms innerstad. Läs om de nya adresserna. Men det finns även några som sökt sig till Kista.

Så hög blir vakansgraden i Kista efter Ericssons flytt

Setune säljer till Episurf

Nått totalt 4,3 miljarder kronor. FV listar affärerna.

Nr 3 i jättesatsning öppnad

Boqueria i Mood blev en succé. Hur kommer det gå i Mälarterrassen?

Slår till med köp i Kista

Ytterligare en transaktion har ägt rum i den vakanstyngda stadsdelen. Se karta.

Stockholms stad får inte tvångsköpa i Traneberg

Måste ersätta fastighetsägaren med 130 000 kronor.

Hotellkedja stor vinnare på Ericsson – en annan förlorar

Läs även vilka fastighetsägare som blir vinnare på följdeffekten av storflytten – och vilka som förlorar.

Castellum om den ”hemliga” affären: Väldigt glada

”Vi är ännu bara i ett tidigt skede”.

Storbrand hos Sagax i Älvsjö

”Det har varit en väldigt stor brand”.

Citycon nära sälja för 4,3 mdr

Ska avyttra tillgångar för 1 miljard euro de kommande två åren.

Bekräftat: Stor coworking till Sturekvarteret

Två aktörer gör gemensam sak. Öppnar 3 500 kvm stor anläggning.

Freudmann lämnar toppjobb – redo för ny utmaning

Varit med och gjort några av de största affärerna. Och var med och drog i historisk storaffär. Läs FV-intervju.

Hon blir ny transaktionschef på Castellum

”Vi ser framför oss en ökad transaktionshastighet för att förbättra avkastningen.”

 Tillbaka till förstasidan