Bilder: Jernhusen visade nya klenoden Grand Central

Jernhusen bjöd in till en förhandvisning av nya Grand Central i Göteborg i samband med att de invändiga byggställningarna tagits ner. Se bilderna här.

Status kring återbruk:

  • 100 % av allt fasadtegel är återbrukat.
  • 20 % av konstruktions- och sekundärstålet är återbrukat.
  • 80 % av cirkulära spirokanalerna för ventilationen är återbrukat.
  • 85 % av kabelstegarna är återbrukade.
  • 50 % av fasad- och atriumglas är återvunnet.
  • 100 % av mattor i kontoren är med återvunnen råvara enligt den föreskrivna produkten.
Delar av tegelfasaden med det återbrukade danska teglet är färdigmurat och byggställningarna framför har plockats ner i riktning mot Nils Ericson Terminalen.

Även på insidan har byggställningarna i stationshallen delvis plockats ner. Just nu pågår fortsatt arbete med installationer och ytskikt i stationshallen, väggbeklädnader och natursten på golvet. På kontorsvåningarna ovanför byggs innerväggar och även där installationer.

Fastighetsvärlden berättade nyligen att Ramboll tecknat kontrakt för 2 700 kvm kontor i Grand Central. Totalt finns det 7 000 kvm kontor. Byggnaden innehåller totalt drygt 15 000 kvm.

Västlänken ska öppna i slutet av 2026. Kontorslokalerna i Grand Central, där huvuduppgången till den nya pendeltågssträckningen finns, är inflyttningsklara ett halvår senare.

