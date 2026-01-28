Bilder och lista: Här är Nordrs svenska projekt

Lediga jobb
Fler Nyheter från förstasidan
Vasakronan säljer för 200 mkr
Avyttrar mindre kontorsfastighet.
Årets bästa affärer 2025 – två vinnare korade
Juryn har valt de bästa köpen respektive de bästa försäljningarna under 2025. De fem bästa i varje kategori listas.
Möjlighet att göra som Zlatan
Tomställt bostadshus på Östermalm till salu. Även bostadsrättsutvecklare lär vara nyfikna.
Planen: Nytt stort hotell- och nöjeskvarter
Omfattar totalt 20.300 kvm fördelat i två kvarter. Planeras innehålla bland annat biograf, hotell, bostäder, saluhall och restaurang.
Jätte letar logistik nära svenska storstäder
Berättar om planerna för FV.
Hyr ut 3.300 kvm i Turitzhuset
Renovering ska ge huset från 1940-talet nytt liv.
Säljer på Gärdet för 81 mkr
Säljaren har kvar en handfull fastigheter.
Svenska blir chef för en av världens största
Bolaget har tillgångar för nästan två biljoner svenska kronor. Har nyligen gjort stora köp i Sverige inom två segment.
Gör första förvärvet i Södertälje centrum
Snabbväxande utvecklare tar steget in i Södertälje.
Redo bygga bostäder och kontor på gamla Pharmaciatomten
Stort projekt. Se illustrationer och läs om fastighetsägarens planer.
Glad och sur reaktion på Episurfs affär
Reaktionen på morgonens affär spretar. Det ena bolaget går upp 18 procent, det andra ned med 8 procent.
Förlikning mellan Engelbert och Selin
Ska betala 26 miljoner kronor.
Percy Nilsson och Granitor satsar på nytt hotell
Ambitionen är att skapa ett destinationshotell med spa. Totalt 9.000 kvm.