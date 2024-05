Bilder: AMF Fastigheters nya kontor i Mood

AMF Fastigheter nya kontor öppnar på plan fyra i Mood, med lokaler i hörnet Mäster Samuelsgatan och Norrlandsgatan den 27 maj. Ytan uppgår till ca 1.400 kvm. Kontoret består av tre delar, en intern kontorsdel, en delad yta och en öppen yta mot handels- och mötesplatsen Mood. Delar av det nya kontoret, som angränsar till restaurangen Chouchou på Moods övre plan, kommer att ha öppna ytor för möten och event.

– Vi tar staden rakt in i våra egna kontor. Vi tar in staden in till oss men vi flyttar även in i staden, säger Thomas Erséus, vd på AMF Fastigheter och fortsätter:

– Vi har sett hur kontor utvecklats med digitaliseringen och efter pandemin. Det blir lätt att man blir reaktiva när man utvecklar kontor och här vill bli proaktiva och ta ledningen och våga testa något. Det här blir en yta som kommer att kunna användas till alla möjliga typer av aktiviteter.

Kontoret är indelat och inrett efter tre av fyra årstider, vår, sommar och höst, och har en öppen yta mot allmänheten ska kunna inhysa aktiviteter och utställningar även efter kontorstider. Utöver det är mycket av inredningen återbrukad.

– Den offentliga ytan är en öppen yta där vem som helst kan komma in. Hur skapar man då en design där man länner sig trygg att möta människor man annars inte är vana att möta? Då har vi tagit inspiration av bar, restaurang och hotell. Här är det höst och där är man van vid att gå in och sätta sig ner efter en dag när man varit ute och gjort andra saker, säger Lena Nyholm, inredningsdesigner på Merry Monday som inrett kontoret.

Den nya kontorslösningen blir också lite av ett experiment. På måndag blir första gången då medarbetarna själva får se hur allt ser ut. För sen kommer det att finnas utrymme för förändringar i det som kallas för ”Mood-laboratoriet”.

– Ingen vet hur kontoret kommer se ut i framtiden. Det släpps jättemycket rapporter om framtidens kontor men vi måste testa det också genom labbandet, och det ska vi göra här, säger Hanna Mossefeldt, arbetsplatsstrateg på AMF.

Delar av det nya kontoret inhyst tidigare hyresgäster som Svenssons i Lammhult, Posh Living och Blank the Hub.

Tidigare hade AMF Fastigheter sitt kontor, om 1.700 kvm, i Citycronan på Regeringsgatan 59. De flyttade då 250 meter under flyttade de under våren 2016 från Regeringsgatan 29.

AMF Fastigheter köpte Mood-huset hösten 2005 från KMN Förvaltning (Karin Mattsson Nordin) för drygt 2 miljarder kronor. Fastigheten var då känd som Salénhuset.