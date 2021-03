Bibliotek om 2.600 kvm till Midrocs projekt i Malmö

Malmös nästa bibliotek kan hamna i Hyllie, i Midrocs projekt Embassy of Sharing.

I den kommunala biblioteksplanen planeras det för fler bibliotek först om några år, men kulturnämnden vill gärna se ett på plats redan 2023. På dagens sammanträde fattades därför ett inriktningsbeslut med ambitionen om att nästa bibliotek ska hamna i Hyllie.

Platsen för biblioteket blir det spektakulära kvarteret Embassy of Sharing vars utformning genomsyras av FN:s hållbarhetsmål och Agenda 2030 med låg klimatpåverkan och påtaglig grönska. Embassy of Sharing bygger också på en tanke om delningsekonomi, precis som bibliotek. Hyllies bibliotek kommer därför att passa särskilt bra in här. I kvarteret ska det byggas 300 bostäder, kontor, hotell, butiker och restauranger samt sju iögonfallande byggnader. Först på plats blir Fyrtornet, Sveriges högsta kontorshus i trä.

Enligt planen ska biblioteket byggas i två steg. Först byggs 600 kvm (klart 2023), följt av ytterligare 2.000 kvm (klart 2025).

– Vi ser att behovet av ett bibliotek i Hyllie är stort redan i dag, och det är anledningen till att vi nu vill skynda på beslutet. Alla Malmöbor ska ha tillgång till bibliotek oavsett vart de bor, särskilt barn och unga, säger Frida Trollmyr (S), kommunalråd och kulturnämndens ordförande.

– Hyllie har snabbt utvecklats till en spännande, kreativ och energisk nod i staden. Vi vill därför få fram fler mötesplatser och lyfta fram kulturen i stadsdelen. Genom att snabbt få fram ett bibliotek ser vi till att ta till vara på de synergieffekterna som finns i Hyllie. Tillsammans ser vi till att Malmö blir möjligheternas stad, säger Amanda Brumark Onsberg (L), vice ordförande i kulturnämnden.