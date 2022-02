Besqab sålde 60 procent mer

Besqabs nyckeltal för 2021:

Januari–december 2021

• Enligt segmentsredovisningen, 1), ökade årets intäkter till 2 617,9 Mkr (949,6) och rörelseresultatet till 213,1 Mkr (60,8).

• Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 110,4 Mkr (236,1).

• Årets resultat efter skatt enligt segmentsredovisningen uppgick till 292,6 Mkr (256,8) och resultat per aktie till 19,01 kr (16,63).

• Eget kapital enligt segmentsredovisningen uppgick per balansdagen till 1 872,1 Mkr (1 613,8) och eget kapital per aktie uppgick till 121,03 kr (104,49).

• Likvida medel enligt segmentsredovisningen uppgick per balansdagen till 594,8 Mkr (416,6).

• Antal produktionsstartade bostäder uppgick till 802 (563) varav 137 (226) avser för eget ägande.

• Antal sålda bostäder uppgick till 552 (341).

• Enligt IFRS uppgick intäkterna till 539,6 Mkr (1 352,7) och rörelseresultatet till −14,6 Mkr (94,4). Årets resultat efter skatt enligt IFRS uppgick till 80,4 Mkr (275,3) motsvarande 5,09 kr per aktie (17,98).

• För räkenskapsåret 2021 föreslår styrelsen en utdelning om 4,00 kr per aktie (2,50).

Carola Lavén, vd Besqab, kommenterar:

– 2021 utmärktes av en stark bostadsmarknad med stor efterfrågan på bostäder, också inom nyproduktion. Den starka marknaden i kombination med att vi säljstartat ett stort antal bostäder har medfört en rekordhög försäljning. Under fjärde kvartalet produktionsstartade vi fyra nya projekt och för helåret kan vi summera till 802 produktionsstartade bostäder vilket är väl i linje med vår utstakade väg framåt. En hög produktionstakt, ett rekordstort antal bostäder i produktion och en god försäljning i pågående bostadsrätts-/äganderättsprojekt bidrar till ökade intäkter och ett kraftigt förbättrat rörelseresultat. Vi går nu in i ett nytt år med en stark affär, en tydlig strategi, god finansiell beredskap och siktet inställt på våra uppsatta mål.