Besqab och Wallin Bostad utvecklar ihop i Nacka Strand

Besqab har idag tillträtt Sicklaön 13:140 i Nacka, vilken förvärvades från Alecta Fastigheter genom en bolagsaffär i juli. Byggrätterna överläts direkt vidare till Wallin Bostad som kommer att utveckla de 27 premiumlägenheterna i projektet Ellensvik.

Magnus Andersson, VD för Besqab, kommenterar:

“Besqab och Wallin Bostad har uttalat en ambition att fördjupa samarbetet i syfte att öka tillväxten. Projektutveckling av bostäder kräver olika kompetenser beroende på segment och Wallin Bostad har en lång och framgångsrik erfarenhet av premiumsegmentet i Stockholm. Ellensvik är ett relativt litet projekt med fantastiskt läge, vilket passar utmärkt i strategin för premiumlägenheter.”

I juli tecknades avtal med Alecta Fastigheter avseende ett bolagsförvärv omfattande Sicklaön 13:140 med byggrätter i Nacka Strand till en köpeskilling om cirka 52 miljoner kronor. Bostadsprojektet tillträddes idag 18 december och överläts som planerat direkt vidare till Wallin Bostad för utveckling av 27 premiumlägenheter. Besqab äger 50 procent av Wallin Bostad och bolagen har en ambition om ett utökat samarbete framöver.