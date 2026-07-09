Besqab hyr ut till Ersta diakoni i Nynäshamn

Marköverlåtelse- och genomförandeavtalet för ett nytt vårdboende har antagits i Nynäshamns kommunfullmäktige. Besqab har tecknat hyresavtal med Ersta diakoni som blir vårdoperatör. Vårdboendet innefattar 80 bostäder och produktionsstart planeras till slutet av 2026.

Magnus Andersson, vd Besqab:

– Vi är glada över det förtroende som Nynäshamns kommun visar oss att uppföra det här nya vårdboendet. Besqab har lång erfarenhet av att skapa attraktiva och hållbara boenden för äldre och vi är stolta över att bidra till utvecklingen av äldreomsorgen i stort. Det känns också tryggt att Ersta diakoni blir vårdgivare då vi tillsammans har ett långt och gott samarbete.

Det nya vårdboendeprojektet om 80 lägenheter är beläget i centrala Nynäshamn, vackert beläget i Gröndalsområdet där de boende kommer att kunna njuta av havsutsikt från takterrassen. Planerad byggstart är i slutet av 2026 och vårdboendet planeras vara färdigställt och tas i drift under slutet av 2028.