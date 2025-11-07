Besqab gör förändringar i ledningsgruppen

Besqab gör förändringar i koncernledningen. Hanna Bodbacka blir Chef Verksamhetsutveckling med ansvar för hållbarhet, projektering, inköp och digitalisering. Sara Vesterlund tillträder som Affärsutvecklingschef och Anna Åkerlund lämnar koncernledningen för att fokusera på rollen som IR-chef i syfte att ytterligare stärka relationen till kapitalmarknaden.

Hanna Bodbacka, tidigare hållbarhetschef, blir Chef Verksamhetsutveckling med ansvar för hållbarhet, projektering, inköp och digitalisering. Syftet är att ytterligare stärka integrationen av hållbarhetsfrågorna i projektverksamheten samt att öka fokus på effektivisering av processer och arbetssätt genom digitalisering.

– Hållbarhet är ett av Besqabs kärnvärden och en strategiskt viktig del av vår affär. Genom att integrera hållbarhetsfrågorna i projektverksamheten på ett ännu tydligare sätt och att samordna detta med projektering, inköp och digitalisering tar vi nästa steg mot att arbeta än mer effektivt, säger Magnus Andersson, vd Besqab.

Anna Åkerlund, tidigare Chef för IR, kommunikation och HR, övergår till rollen som IR-chef på konsultbasis. Ansvaret för HR respektive kommunikation fördelas på Malin Semb-Josefson, nyrekryterad HR-chef, samt kommunikationschef Christina Durling. Samtliga rapporterar till koncernledningen.

– Genom att Anna med sin erfarenhet och kompetens fokuserar på rollen som IR-chef kommer vi som noterat bolag på huvudlistan ytterligare stärka våra relationer med kapitalmarknaden. Jag vill även välkomna Malin Semb-Josefson som tillträtt som ny HR-chef. Med en ny HR-chef på plats ges förutsättningar att utveckla vår organisation och våra viktiga medarbetare, säger Magnus Andersson.

Besqabs koncernledning består av: