Besqab byggstartar i Nacka

Besqab har tillträtt och produktionsstartat ett nytt bostadsprojekt om 46 bostadsrätter i Nacka. Försäljning pågår och inflyttning beräknas påbörja under andra kvartalet 2028.

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Projektet Podium består av två lamellhus med en arkitektur som anpassas till den befintliga äldre bebyggelsen med putsade fasader i milda färger. Storleken på lägenheterna varierar mellan 2–6 rum och kök, samtliga med generös takhöjd och utsikt mot skogsdungen intill. Lägenheterna högst upp i husen är etagelägenheter med egna takterrasser. Bostäderna ligger i eftertraktade Saltängen med närhet till både vatten, grönområden och service.

Arkitekter är Bergkrantz Brensén Arkitekter och projektet byggs enligt miljöcertifieringen Svanen. Projektet uppförs som delad entreprenad med Besqabs egen platsledning. Beräknad inflyttning från andra kvartalet 2028.

– Vi är glada att kunna addera ytterligare ett projekt till vår pågående produktion. Podium är ett otroligt fint projekt med höga boendekvaliteter i kombination med närhet till både Nackareservatet, Skurusundet och Ektorp Centrum, säger Magnus Andersson, vd på Besqab.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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