Besqab byggstartar 82 bostäder vid Hornsbergs strand

Besqab produktionsstartar ett nytt bostadsprojekt innefattande totalt 82 bostadsrättslägenheter. Bostäderna ligger vid Hornsbergs strand, på Kungsholmen i Stockholms innerstad. Försäljning pågår och inflyttning beräknas till mitten av 2028.

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Fyra av bostäderna är sålda, 26 är bokade och en är reserverad. Tio osålda ligger nu ute till försäljning.

House of Nelly består av två trapphus med 9 våningar, garage och skyddsrum. Det L-formade huset ramar in en lugn och grön innergård med sittgrupper och växthus. Huset får tegelfasader, indragna balkonger och bostäderna på entrévåningen har egna uteplatser. Storleken på lägenheterna varierar mellan 1–5 rum och kök. Lägenheterna högst upp i huset har takterrasser med utsikt över Nelly Sachs park och Ulvsundasjön. Beräknad inflyttning från mitten av 2028.

Besqab har höga ambitioner vad gäller hållbarhetsmål och bostäderna byggs enligt Miljöbyggnad Silver. Arkitekter är Kjellander Sjöberg och avtal om totalentreprenad är tecknat med Kungsmontage.

Magnus Andersson, vd på Besqab:

– Vi tillträdde byggrätterna i maj i år och det är väldigt roligt att redan nu kunna starta produktionen. Hornsbergs strand är ett populärt område där efterfrågan på nya bostäder är hög och bostäderna har tagits emot väl av marknaden.