Wallins lyxiga projekt på Södermalm innehåller 25 bostäder. Penthouset högst upp, med jättestor terrass, såldes i september förra året till ett pris som motsvarar 284 000 kr/kvm. I slutet av förra året var alla lägenheter sålda till ett snittpris om 157 000 kr/kvm för hela huset.

Besqab blir majoritetsägare i Wallin

Besqab har varit delägare i Byggnadsfirman Erik Wallin AB sedan 2021 och utökar nu ägandet till att omfatta 60 procent. Wallin kommer att fortsätta drivas som ett eget varumärke med egen organisation. Familjen Wallin genom bolag kvarstår som ägare till resterande del av aktierna.

– Wallin är ett fint bolag med lång erfarenhet av Stockholms premiumsegment. Genom ett utökat ägande i bolaget stärker vi vår närvaro på Stockholmsmarknaden och skapar förutsättningar för ett ännu närmare samarbete mellan Besqab och Wallin, till fördel för båda parter. Vi ser fram emot att tillsammans kunna utveckla Wallin under kommande år, säger Magnus Andersson, vd hos Besqab.

– Vi ser mycket positivt på att Besqab nu utökar sitt ägande i Wallin. Det är ett naturligt nästa steg i det samarbete vi inledde 2021. Med Besqab som majoritetsägare får vi en starkare plattform och rätt förutsättningar att ta tillvara på nya marknadsmöjligheter. Affären skapar en tydligare gemensam drivkraft för vår fortsatta utveckling, samtidigt som vi i familjen kvarstår som betydande ägare och fortsätter driva bolaget med samma engagemang som vi gjort i tre generationer, säger Erik Wallin, vd hos Byggnadsfirman Erik Wallin.

Besqab är sedan 2021 delägare till 50 procent i Wallin. Resterande aktier ägs av familjen Wallin genom Byggnadsfirman Erik Wallin Invest. En överenskommelse har slutits varigenom Besqab förvärvar ytterligare 10 procent av Wallins aktier till en värdering som ligger i linje med värderingen vid tidpunkten för Besqabs förvärv av 50 procent av bolaget 2021.

Detta medför att Besqab äger 60 procent av aktierna och att Wallin i sin helhet konsolideras in i Besqabs koncernredovisning från och med andra kvartalet 2026. Byggnadsfirman Erik Wallin Invest kvarstår som ägare till resterande 40 procent av aktierna. Besqab kommer även fortsättningsvis att utöva sitt inflytande genom representation i Wallins styrelse.

Wallin är ett familjeägt bygg- och fastighetsbolag som grundades 1927 och idag drivs av den tredje generationen Wallin. Wallin har en lång historik av att ha uppfört bostäder i egen regi och på uppdrag åt externa beställare, runt om i Stockholms län. Wallin kommer fortsätta att vara ett självständigt bolag som drivs med eget varumärke, finansiering och organisation. Bostadsprojekt inom verksamheten kommer att marknadsföras och säljas under varumärket Wallin.

Samarbetet mellan duon blev i december förra året tätare när byggrätter som Besqab tillträtt i Nacka strand direkt överläts till Wallin för uppförandet av 27 premiumlägenheter i projektet Ellensvik.

