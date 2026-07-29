Besqab avstår del av storaffär med Alm

Besqab har ingått avtal med ALM Equity om att kvarvarande åtta projekt, av totalt ursprungligen 34, som Besqab förvärvade 2022, ska utgå.

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Den 15 augusti 2022 förvärvade Besqab en byggrättsportfölj om cirka 1 500 byggrätter från ALM Equity. Portföljen innehöll 34 projekt i olika skeden och köpeskillingen uppgick till cirka 1 465 miljoner kronor och erlades genom apportemission och konvertibler, som konverterats till aktier. Bolaget har tillträtt 26 av projekten och resterande åtta projekt skulle tillträdas i takt med att tillträdesvillkoren för dessa uppfyllts.

Besqab har beslutat om, och ingått avtal med ALM Equity, att avstå från att tillträda kvarvarande projekt som preliminärt omfattar cirka 800 byggrätter i Storstockholm och Uppsala.

Projektmöjligheterna består bland annat av projekt där tidplaner och genomförandemöjligheterna fortfarande är osäkra. Köpeskillingen för de resterande projekten som ingick i ursprungsaffären, men ännu inte tillträtts uppgår till 197 073 712kronor och skulle erlagts via nyemission av stamaktier till en förutbestämd kurs om 60 kronor per stamaktie. Därtill skulle Besqab erlägga kontant betalning för eventuella tillkommande projektkostnader fram till tillträdesdagen. I och med denna överenskommelse så utgår köpeskillingen för de kvarvarande projekten och följaktligen genomförs heller ingen nyemission av aktier.

Magnus Andersson, VD för Besqab:
”Av de projekt som Besqab förvärvade från ALM Equity under 2022 kvarstår åtta projekt som vi ännu inte tillträtt. Anledningen till beslutet att dessa projekt ska utgå är dels att det står klart att villkoren för tillträde avseende vissa projekt inte kommer att uppfyllas, dels att Besqab vill prioritera andra byggrättsförvärv.”

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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