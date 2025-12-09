Beslut om nytt stationsområde i Upplands Väsby

Stationsområdet med närliggande markytor i Upplands Väsby kommer att omvandlas till en helt ny stadsdel med bostäder, kontor och modernt resecentrum. Väsby Entré ska få en ny kostym och till en lägre kostnad. Det beslutade ett enigt kommunfullmäktige på måndagskvällen.

Väsby Entré har använts som ett projektnamn för utvecklingen av stationsområdet i Väsby. Målet att på ett samlat sätt utveckla stationsområdet har funnits med i kommunens planering i många år.

Genom måndagskvällens beslut har ett enigt kommunfullmäktige beslutat om en ny inriktning för utvecklingen av stationsområdet. I den fortsatta planeringen ska kommunen ta mer hänsyn till den befintliga närliggande bebyggelsen.

Det blir många nya bostäder men färre än tidigare. Hela stationsområdet ska ge utrymme till mer öppna och gröna ytor. De nya byggnader som behövs för att utveckla området för buss- och tågförbindelser ska anpassas för att hålla nere de långsiktiga driftkostnaderna.

– Beslutet är viktigt steg för att göra stationsområdet trivsamt och tryggt. Gradvis kommer nya och attraktiva bostäder byggas nära god kollektivtrafik, samtidigt som reseupplevelsen kommer att bli bättre för Väsbyborna, säger kommunstyrelsens ordförande Mathias Bohman (S).

Bland annat har kommunen sett över storleken på de bostadskvarter som var planerade att byggas i närheten av Stjärnhusen på västra sidan av järnvägen. Ett par kvarter utgår ifrån tidigare detaljplan och våningstalet på bostadshus närmast de kulturhistoriskt värdefulla Stjärnhusen blir lägre än tidigare planerat.

För att visa respekt för Runby hage ska närliggande ny bebyggelse bli mer småskalig – också där med färre våningar än tidigare planerat.

– Väsby Entré är ett av kommunens största projekt någonsin. Nu säkrar vi de stora gröna ytorna i Runby hage, sänker hushöjderna, får mer grönska och bygger inte framför Stjärnhusen. 12-våningshusen är ett minne blott och vi får äntligen en väderskyddad busstation – allt till en betydligt lägre driftskostnad, säger Jesper Lundberg (VB) som är vice ordförande i kommunstyrelsen.

En förutsättning för en framtida utbyggnad är fortsatt att järnvägsområdet får två nya broar som binder samma västra och östra sidan. Från kommunfullmäktige trycks också på att hela områdets bebyggelse ska vara välgestaltad. Det blir några av utmaningarna för kommunens tjänstepersoner i den fortsatta planeringen av Väsby Entré.

– I takt med tiden måste man anpassa och justera ett så pass stort projekt. Men de huvudsakliga målsättningarna ligger fast; att på ett säkert och torrskott sätt stärka resefunktionerna för alla som reser till, inom och från Väsby, säger Oskar Weinmar (M) som är oppositionsråd och andre vice ordförande i kommunstyrelsen.

Hela beslutet med underlag går att läsa i kommunfullmäktiges handlingar via länken nedan.

Efter kommunfullmäktiges beslut om en ny inriktning inleds processen med att justera den nuvarande detaljplanen för stationsområdet. Den processen bedöms ta ungefär två till tre år.

När den reviderade detaljplanen är klar, kan utbyggnaden av området påbörjas. Utbyggnaden beräknas ta cirka tio år och kommer att ske i samverkan med flera aktörer såsom byggaktörer, Trafikverket och trafikförvaltningen vid Region Stockholm.