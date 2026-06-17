Riksbankschef Erik Thedéen. Foto: Fastighetsvärlden

Räntan lämnas oförändrad

Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 1,75 procent, enligt dagens räntebesked. Riksbanken indikerar att det kan bli höjningar i höst.

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Kommande räntebesked:

  • 20 augusti
  • 24 september
  • 4 november
  • 16 december
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Enligt den så kallade räntebanan väntas styrräntan ligga något högre framöver än man trodde i den tidigare prognosen.

”Sannolikheten för att räntan höjs senare i år har ökat jämfört med bedömningen i mars”, skriver Riksbanken i en kommentar.

Inflationen i Sverige är låg och konjunkturläget är något svagare än normalt. Samtidigt har utbudsstörningarna kopplade till kriget i Mellanöstern lett till att inflationstrycket stigit och riskerna för att inflationen ska bli för hög har ökat. Direktionen bedömer att det är välavvägt att nu lämna styrräntan oförändrad på 1,75 procent, men sannolikheten för att räntan höjs senare i år har ökat jämfört med bedömningen i mars.

”Direktionen har beslutat att lämna styrräntan oförändrad på 1,75 procent. Underliggande inflation är låg och konjunkturläget är något svagare än normalt, men samtidigt har utbudsstörningarna lett till att inflationstrycket har stigit och riskerna för att inflationen ska bli för hög har ökat. Mot den bakgrunden har direktionen höjt prognosen för styrräntan något, men bedömer att det är välavvägt att lämna styrräntan oförändrad i dagsläget. Prognosen innebär att sannolikheten för att räntan höjs senare i år har ökat jämfört med bedömningen i mars”, står det i ett pressmeddelande från Riksbanken.

Kommentar från Stefan Westfeldt, kapitalförvaltningschef på Vinga Asset Management:

– Riksbanken har en gynnsam position i förhållande till övriga centralbanker och kan med viss ro låta styrräntan vara oförändrad. Inflationen i Sverige är låg och tillväxtutsikterna är goda. Samtidigt är inflationen på väg upp igen och Norges Bank och ECB har tvingats höja räntan. Riksbanken kommer sannolikt att adressera inflationsriskerna på mötet och justera upp räntebanan något. Marknaden prisar in en höjning på septembermötet vilket troligtvis är för tidigt. Riksbanken vill låta ECB höja en gång till innan man agerar, vilket sker i oktober enligt marknaden.

 

Räntehistorik sedan 1999. På 268 dagar, från hösten 2008 till sommaren 2009 sänktes räntan med 4,50 procentenheter, motsvarade 1,68 punkter per dag. Bild: FV
Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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