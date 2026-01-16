Bershka öppnar butik i Gallerian

Gallerian i centrala Stockholm stärker sitt modeutbud med en internationell nyhet, när den spanska modekedjan Bershka öppnar sin andra svenska butik här i mars. En fjäder i hatten för fastighetsägaren AMF Fastigheter.

– Vi är väldigt glada över att välkomna Bershka till Gallerian i vår. Varumärket passar vår största besöksgrupp perfekt och vi är övertygade om att butiken kommer att bli en succé. De konceptskisser vi sett är något utöver det vanliga och kommer garanterat att väcka uppmärksamhet, säger Cecilia Åkesson, centrumchef för Gallerian.

Bershka har sedan starten 1998 utvecklat sitt koncept för att möta en ung, trendmedveten publik.

Den nya butiken i Gallerian kommer att bli cirka 800 kvadratmeter, uppdelad på två plan. Fastighetsvärlden kan berätta att Bershka tar över de lokaler som tidigare hyrts av Brothers.

Bershka har sedan nyligen öppnat sin första butik i Sverige, i Westfield Mall of Scandinavia i Solna.

Bershka är en del av Inditex-gruppen där bland annat Zara ingår.