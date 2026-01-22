Berner till AL i Liljeholmen

Atrium Ljungberg fortsätter att fylla upp sin fastighet i Liljeholmen. Nu är det klart att även Albert Berner Montageteknik väljer att flytta sitt kontor dit. Avtalet skrevs i december 2025 och omfattar närmare 400 kvm.

Berner Sverige är en del av den europeiska Berner Group, ett familjeägt bolag grundat 1957 av Albert Berner. Koncernen har verksamhet i 21 länder, över 8.000 anställda och en omsättning på över 1,1 miljarder EUR årligen.

Företaget är en ledande specialist inom B2B-förbrukning och erbjuder dessutom över 100.000 produkter för reparation, service och underhåll inom mobilitet, bygg och industri. Berner är en etablerad aktör på den svenska marknaden och ingår i koncernens norra region med lokal ledning och närvaro. Nu väljer man att flytta kontoret med cirka 100 medarbetare till Atrium Ljungbergs fastighet på Liljeholmsstranden.

– För oss på Berner markerar flytten till Liljeholmen ett viktigt steg i vår fortsatta utveckling. Här får vi en modern och hälsoskapande arbetsmiljö som stödjer både samarbete och innovation. Vi ser verkligen fram emot att bli en del av området och skapa de bästa förutsättningarna för våra medarbetare och vår verksamhet framåt, säger Staffan Lindström-Brenna, Managing Director, Berner Sweden.

– Vi är glada över att välkomna Berner till Liljeholmen. Deras etablering visar att vårt erbjudande ligger rätt i tiden och svarar mot de behov som företagen har. Genom att erbjuda ett starkt hälsopaket för alla som arbetar i området, med bland annat gym och vårt innergårdsprojekt, skapar vi mervärden som uppskattas av både arbetsgivare och medarbetare, säger Alexander Yü, leasing manager Atrium Ljungberg.

– Berners etablering stärker dessutom det växande kluster av högteknologiska ingenjörsbolag som valt att etablera sig i Liljeholmen, och bidrar till att utveckla området till en ännu mer levande och relevant kontorsarbetsplats, avslutar Alexander Yü.