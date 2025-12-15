Besqab byggstartar 166 bostäder på Kungsholmen

Besqab har tecknat totalentreprenadavtal med TL Bygg och startar omgående produktionen av 166 lägenheter på Kungsholmen i Stockholm. Projektet förvärvades av Electrolux i december 2024 och tillträddes 15 december 2025.

– Tidsaspekten är en mycket viktig faktor för lönsam projektutveckling. Kellhagen är ett bra exempel på effektiv projektering och vi har redan fått ett fint mottagande av marknaden. Besqab förvärvade byggrätterna i december förra året och kan nu, endast ett år senare, starta produktionen av 166 välplanerade lägenheter med låg klimatpåverkan, säger Magnus Andersson, vd för Besqab.

Besqab förvärvade byggrätter motsvarande cirka 14.400 kvm ljus BTA av Electrolux i december 2024. Förvärvet genomfördes i bolagsform och Besqab tillträdde aktierna 15 december 2025. Bostadsprojektet är centralt beläget invid Electrolux huvudkontor, i korsningen av Kellgrensgatan och S:t Göransgatan på Kungsholmen. Köpeskillingen uppgick till cirka 284 mkr.

Totalentreprenadavtal för uppförande av 166 lägenheter har tecknats med TL Bygg. Produktionsstart sker omgående och projektet beräknas vara färdigställt för inflyttning under 2028. Bostäderna byggs för att Svanenmärkas (Svanen generation 4) och med ambitionen att minimera koldioxidutsläpp, vilket i sin tur påverkat materialval och tekniska lösningar. Kellhagens bostäder har ritats av arkitektbyrån DinellJohansson och säljs som bostadsrätter.