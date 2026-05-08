Bellboy tar över Hotel Kärnan – lanserar The Core

Det står nu klart att Bellboy Hotels blir ny operatör för Hotel Kärnan i Helsingborg, som efter branden nu återuppbyggs och planeras att öppna under andra kvartalet 2028. I samband med nystarten byter hotellet namn till The Core Hotel. Hotellet blir Bellboys fjärde.

Fastighetsägaren Lomma Tegelfabrik ser mycket positivt på samarbetet.

– Vi är mycket glada över att ha tecknat avtal med Bellboy. Bolagets ledning besitter en gedigen hotellerfarenhet, inte minst genom Kjell Jakobsson som tidigare ägt och drivit flera framgångsrika hotell i Helsingborg, däribland Grand Hotel, The Vault Hotel och V Hotel. Det ger en trygghet i att projektet kommer att utvecklas med både kvalitet och långsiktighet, säger Johan Tegner, VD för Lomma Tegelfabrik.

The Core Hotel utvecklas som ett hotell som lever hela dagen – inte bara för övernattande gäster utan också som en mötesplats för stadens invånare. Hotellet kommer att ha 75 rum, mötesrum, vinbar och bistro.

– För oss symboliserar “Core” inte en specifik byggnad, utan känslan av att vara mittpunkten för möten, rörelse och upplevelser i staden. Läget är helt avgörande för vad vi vill skapa här. Med närheten till Helsingborg C, den höga pulsen och det naturliga flödet av människor i området finns alla förutsättningar för att bygga ett hotell som verkligen lever – från morgon till kväll, säger Kjell Jakobsson, partner i Bellboy Hotels.

Konceptet bygger på en öppen och levande miljö där hotell, café, arbetsplats och social mötesplats smälter samman. Inspirationen hämtas från kontinentala boutiquehotell där atmosfär och upplevelse står i centrum.

– Namnbytet till The Core Hotel handlar om att komma närmare kärnan – både i platsen och i upplevelsen. Samtidigt ser vi tydliga möjligheter att skapa synergier med vårt systerhotell V Hotel, vilket stärker vår närvaro i Helsingborg och ger oss fler möjligheter att utveckla attraktiva gästupplevelser, säger Kjell Jakobsson.

Med sitt centrala läge nära Helsingborg C och havet har The Core Hotel ambitionen att bli en självklar mötesplats i staden – mitt i rörelsen, mitt i livet.

– Vår ambition är att åter öppna hotellet under andra kvartalet 2028 och skapa något som både tar tillvara på platsens historia och möter dagens krav på upplevelse och kvalitet, tillägger Johan Tegner.

The Core Hotel blir Bellboys fjärde hotell. Sedan tidigare har bolaget tecknat avtal för Grand Hotel Halmstad, V Hotel i Helsingborg och Hotel Statt i Hässleholm, där driften tas över den 1 oktober.