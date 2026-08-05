Bellboy Hotels växer i Hässleholm

Hotel Göingehof i Hässleholm blir Hotel Aveny med nytt hotellkoncept och 15 nya hotellrum. Hotel Aveny kommer ingå i Bellboy Hotels och öppnar hösten 2027.

Kommande nyrenoverade trestjärniga Hotel Aveny i Hässleholm med 15 extra hotellrum blir ett komplement till Hotel Statt och kommer att ingå i Bellboy Hotels.

Det är fastighetsägarna Skottenborg och Fasab som från i höst ska genomföra en omfattande totalrenovering av fastigheten Aveny 1. Ett långsiktigt hyresavtal har tecknats mellan Vänhem 13 AB och Hotel Aveny Hässleholm AB.

– Vi har stort förtroende för den verksamhet som bedrivs på Hotel Statt och därför kändes det naturligt att teckna ett avtal med dem. Vi är övertygade om att de är rätt partner för att utveckla Hotel Aveny till ett attraktivt hotell för både affärs- och fritidsresenärer, säger Stefan Andersson, Fasab, och Roger Svensson, Skottenborg.

Hotel Avenys gäster kommer även få tillgång till samtliga faciliteter på Hotel Statt, inklusive restaurang, bar och konferens.

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– Vi har under flera år tittat på möjligheten att ta över verksamheten på Göingehof. Samtidigt har vi haft ett behov av fler hotellrum på Hotel Statt. När möjligheten nu uppstod var beslutet enkelt. Vi skapar ett modernt trestjärnigt hotell som kompletterar Hotel Statt, säger Kjell Jakobsson, delägare och partner i Bellboy Hotels.

1 oktober 2026 blir Hotel Statt en del av Bellboy Hotels. När Hotel Aveny öppnar året därpå kommer båda hotellen ingå i samma hotellgrupp och drivas av en gemensam organisation.

Renoveringen påbörjas i september 2026. Hotel Aveny planeras att öppna under september/oktober 2027.