Bellboy Hotels växer i Hässleholm

Hotel Göingehof i Hässleholm blir Hotel Aveny med nytt hotellkoncept och 15 nya hotellrum. Hotel Aveny kommer ingå i Bellboy Hotels och öppnar hösten 2027.

Annons

Kommande nyrenoverade trestjärniga Hotel Aveny i Hässleholm med 15 extra hotellrum blir ett komplement till Hotel Statt och kommer att ingå i Bellboy Hotels.

Det är fastighetsägarna Skottenborg och Fasab som från i höst ska genomföra en omfattande totalrenovering av fastigheten Aveny 1. Ett långsiktigt hyresavtal har tecknats mellan Vänhem 13 AB och Hotel Aveny Hässleholm AB.

–  Vi har stort förtroende för den verksamhet som bedrivs på Hotel Statt och därför kändes det naturligt att teckna ett avtal med dem. Vi är övertygade om att de är rätt partner för att utveckla Hotel Aveny till ett attraktivt hotell för både affärs- och fritidsresenärer, säger Stefan Andersson, Fasab, och Roger Svensson, Skottenborg.

Hotel Avenys gäster kommer även få tillgång till samtliga faciliteter på Hotel Statt, inklusive restaurang, bar och konferens.

– Vi har under flera år tittat på möjligheten att ta över verksamheten på Göingehof. Samtidigt har vi haft ett behov av fler hotellrum på Hotel Statt. När möjligheten nu uppstod var beslutet enkelt. Vi skapar ett modernt trestjärnigt hotell som kompletterar Hotel Statt, säger Kjell Jakobsson, delägare och partner i Bellboy Hotels.

1 oktober 2026 blir Hotel Statt en del av Bellboy Hotels. När Hotel Aveny öppnar året därpå kommer båda hotellen ingå i samma hotellgrupp och drivas av en gemensam organisation.

Renoveringen påbörjas i september 2026. Hotel Aveny planeras att öppna under september/oktober 2027.

Illustration av Hotel Aveny i Hässleholm
Illustration av Hotel Aveny i Hässleholm
Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Besqab avstår del av storaffär med Alm

8 av 34 projekt tillträds inte.

CA köper för 250 mkr

Når nästan 100 000 kvm.

Bingo i Bocken för Fabege

Vänder hotande vakans till storuthyrning. Ett av de största kontrakten i CBD under 2000-talet.

Lista: Sök på 18 000 kvm kan bli tredje största i CBD

Duo i vinnarläge i framtida rekorduthyrning

Klövern köper på västra Kungsholmen

Gör affär inom tullarna i Stockholm.

Sveafastigheter säljer till Acer för 727 mkr

Transaktion med fastigheter i Spånga och Nacka.

Finska kedjan växer med 5 000 kvm stor butik

Har stora planer för en expansion i Sverige.

Unik lista: Följ vakanserna för de stora kontorsbolagen

Kontorstunga bolag i storstäderna sticker ut – påverkar hyresnivåerna.
Gästkrönika

Rabatt på ruccola i storpack?

Vad sades egentligen mellan raderna i Båstad? Här är de viktigaste spaningarna om börsen, fastigheterna, affärerna – och egona. Läs Anders Elvinssons krönika!

Drangel spanar in i framtiden efter Ramsbury

Stor intervju Lars Drangel om tiden på Ramsbury Namnet Zappa. Stor konkurs blev jätteprojekt. Åhlénshuset i city kunde blivit Ikea. Jaguaren som imponerar.

Vakansen fortsatt svagt uppåt för Vasakronan

Ytterligare ett avtal förlängt med Ericsson i Kista, ett annat uppsagt. Nästan fullt uthyrt i de fyra Hötorgshusen.

Mardrömsbilden – men ledande experter lugnar

Experter berättar om orsaken och hur det stora projektet på Manhattan ska kunna slutföras.

Hermansson köper 300 bostäder

Endast två bud inkom på beståndet. Priset hålls hemligt.

Sagax köper för 2 mdr

Rullar in 48 fastigheter i beståndet. Fullt uthyrt.

Stort fängelse nästan dubbleras

Hundratals platser tillkommer som ett led i Kriminalvårdens omfattande utbyggnad.

 Tillbaka till förstasidan