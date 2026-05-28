Bekräftat: IWG och No18 öppnar i Sture

Coworkingaktörerna No18 och IWG öppnar en gemensam anläggning i Sture. Anläggningen får en yta om hela 3 500 kvadratmeter.

Som Fastighetsvärlden tidigare har kunnat avslöja ska coworking flytta in i Sturekvarteret. Det blir IWG och No18 som gör gemensam sak i Stureplan 4.

Med entré från Stureplan 4 blir den nya anläggningen en viktig del av Stures premiumerbjudande för kontor. Utöver flexibla arbetsplatser och generösa gemensamma ytor som hörsalar och loungeytor kommer No18 även erbjuda Stures övriga kontorshyresgäster tillgång till utökad service, representativa mötesmiljöer och ett brett utbud av faciliteter.

Anläggningen omfattar 3 500 kvadratmeter över ett plan. Besökare och hyresgäster välkomnas till en 300 kvadratmeter stor elevated lobby med dubbel takhöjd, reception och speedgates för hög tillgänglighet och utökad säkerhet.

– Vi är mycket glada över att kunna presentera den här lösningen tillsammans med No18 och IWG. Samtidigt som vi kan erbjuda dynamiska och framtidsorienterade företag klassledande coworkingmiljöer mitt på Stureplan får våra mer traditionella kontorshyresgäster tillgång till ett utökat serviceerbjudande och unika mötesmiljöer. No18 har tidigare drivit en mycket uppskattad anläggning i Sturekvarteret, att välkomna dem tillbaka är förstås extra roligt. Genom samarbetet med IWG kombineras lokal expertis med global räckvidd på ett mycket starkt sätt, säger Andreas Philipson, projektdirektör för Sture.

– Vi ser en ökande efterfrågan på våra lösningar i takt med att företag av alla storlekar övergår till mer kapitallätta affärsmodeller. Vår senaste etablering i Sture stärker ytterligare vårt nätverk och gör det möjligt för oss att erbjuda företag större flexibilitet och tillgång till högkvalitativa arbetsplatser, säger Mark Dixon, vd och grundare av IWG.

– No18 skapar miljöer där människor vill vara, mötas och utvecklas. Att återvända till Sture tillsammans med IWG känns därför väldigt speciellt. Vårt samarbete med IWG sträcker sig redan idag över flera internationella marknader och att nu tillsammans öppna på Stureplan är ett naturligt steg. Här förenar vi det personliga värdskapet med global styrka, säger Michel Gordin, grundare av No18.