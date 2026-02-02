Bekräftat: Ericsson i avtal med Castellum

Ericsson bekräftar Fastighetsvärldens uppgifter om att det är Ericsson som förhandlar med Castellum om en stor förhyrning i Hagastaden. Det handlar om 24 000 kvm – som kan bli hälften.

Fastighetsvärlden kunde i fredags avslöja att det sannolikt var Ericsson som var den hemliga motparten i Castellums rekordstora uthyrning.

Totalt handlar det om 24 000 kvm lokaler även om det finns diverse optioner.

– Det stämmer att det är vi som tecknat ett avtal med Castellum, säger Ericssons presschef Ralf Bagner till Fastighetsvärlden.

Enligt uppgift till FV har personalen vid Ericsson informerats via sitt intranät.

– Vi har inte fattat ett beslut om att lämna Kista eftersom översynen fortfarande pågår.

Ericsson har fortfarande flera förhyrningar i Kista. Bolaget har förlängt några hyresavtal och förhandlar kring andra.

Hyresavtalet med Castellum i Hagastaden har en avtalstid om 15 år. Ericsson förhyr hela fastigheten.

Hyresgästen har dock en ensidig rätt att senast den 1 juni 2026 påkalla en förändring av hyresavtalet till en förhyrning av halva ytan med en avtalstid om 5 år.

Texten uppdateras löpande.