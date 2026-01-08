Fastigheten Sadelplatsen 1 vid Järva krog. Foto: Capman

Bekräftat: Capman säljare till Vacse i Solna

CapMan Nordic Real Estate III har tecknat avtal om att sälja Sadelplatsen 1, en utvecklingsfastighet i Solna cirka 5 km från centrala Stockholm, till Vacse. Därmed bekräftas Fastighetsvärldens uppgifter från i december.

Vace berättade om sitt förvärv i slutet av december, men berättade inte vilken fastighet det gällde eller vem som var motparten – vilket dock FV:s läsare fick veta ändå.

CMNRE III förvärvade kontorsbyggnaden i december 2020, vid en tidpunkt då fastigheten var nästan helt tomställd (tidigare hyresgäster har varit Audi och Jaguar – byggnaden har ett jagaurformat tak…). Fastigheten omfattar cirka 6.700 kvm uthyrningsbar yta samt generösa garageutrymmen.

Genom att säkra ett långsiktigt hyresavtal med en rättsvårdande myndighet har CapMan Real Estate möjliggjort en utveckling av Sadelplatsen 1 till en stabil, inkomstgenererande samhällsfastighet. Enligt obekräftade uppgifter till FV kan det röra sig om polismyndigheten.

Byggnaden kommer nu att renoveras och anpassas för myndigheten, som kommer att disponera hela fastigheten, vilket säkerställer en långsiktig användning med samhällsviktiga funktioner.

Transaktionen är fondens tredje exit och återspeglar dess strategi att aktivt förvalta och utveckla portföljen genom avyttringar där värde har realiserats. Tillträde beräknas ske under första kvartalet 2026.

”Vi är mycket glada över att kunna genomföra denna affär med Vacse, en långsiktig och specialiserad ägare av samhällsfastigheter. Denna avyttring visar vår förmåga att skapa värde genom aktiv fastighetsförvaltning och bekräftar att det fortsatt finns god likviditet och stark efterfrågan på välbelägna, högkvalitativa fastigheter med stabila hyresgäster”, säger Magnus Berglund, Partner och Head of CapMan Real Estate Sweden.

Catella Corporate Finance och Mannheimer Swartling var rådgivare till säljaren i transaktionen.

