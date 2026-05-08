Befolkningsras och ökad arbetslöshet i Skellefteå

Sedan de första varslen i september 2024 och nedläggningen inom batteritillverkningen i Skellefteå i maj 2025 har befolkningen i kommunen minskat med flera tusen personer och arbetslösheten mer än fördubblats, uppger SCB.

Många av dem som arbetade med batteritillverkningen i Skellefteå har också flyttat därifrån. Av dem som lämnat Sverige är de flesta högutbildade, många civilingenjörer.

Den gröna omställningen, som syftar till ett fossilfritt samhälle, har påverkat Skellefteå och andra kommuner i norra Sverige under flera år. Arbetsmarknaden har varit stark med ökande antal sysselsatta och låg arbetslöshet. Samtidigt har etableringarna också medfört en stark befolkningstillväxt, inte minst i Skellefteå. Inflyttningen till kommunen har mångdubblats sedan etablerandet av batteritillverkningsindustrin i början av 2020-talet. Folk kom både från andra delar av Sverige och i många fall även från andra länder. Utvecklingen har dock förändrats snabbt efter varslen och nedskärningarna inom batteritillverkningen under 2024 och 2025.

– Från befolkningstoppen i oktober 2024 till och med januari 2026 har befolkningen i Skellefteå minskat med över 3 200 personer, säger Lukas Gamerov, analytiker på SCB.

Batteritillverkningen banade väg för andra arbetstillfällen

Samtidigt som inflyttningen till Skellefteå steg, ökade antalet sysselsatta med drygt 22 procent mellan januari 2020 och september 2024. Motsvarande siffra för hela Sverige var under samma period 7 procent. Sysselsättningsökningen i Skellefteå drevs främst av tillverkningsindustrin och då framför allt batteritillverkningen. Tillverkningsindustrin stod som mest för drygt en femtedel av alla arbetstillfällen i Skellefteå, men etableringen och den positiva befolkningsutvecklingen påverkade även andra branscher. Många nya arbetstillfällen skapades i kommunen inom exempelvis byggindustri, personaluthyrning samt hotell och restaurang. Även utbildningssektorn, där den generella trenden i Sverige har varit svag, ökade under denna period i Skellefteå.

Antal nyinflyttade personer till Skellefteå uppdelat efter tidigare bostadskommun (vänster) samt antal i befolkningen (höger). Källa: SCB

Sedan i princip all batteritillverkning upphörde under 2025 och befolkningen börjat minska, är det främst sysselsättningen inom tillverkning och uthyrning och andra stödtjänster kopplade till företag som har påverkats.

– Både byggindustrin och hotell- och restaurangbranschen har hittills klarat befolkningsminskningen till följd av konkurserna någorlunda bra. Nivån på antalet sysselsatta i Skellefteå är fortsatt relativt hög, säger Lukas Gamerov.

Mindre än hälften sysselsatta ett år efter toppen

Antalet sysselsatta inom batteritillverkningen i Skellefteå var som högst i september 2024, då arbetade nästan 4 100 i branschen. De flesta sysselsatta var män. Knappt tre av tio var kvinnor och nästan tre av fyra personer var födda utanför Sverige. När de första varslen kom, började många av de knappt 4 100 personerna relativt omgående att lämna branschen. En del fick nya arbeten, medan andra blev arbetslösa. I september 2025, ett år efter toppen i branschen, var sysselsättningen bland de tidigare anställda inom batteritillverkningen som lägst. Knappt hälften, 45 procent, var då fortsatt sysselsatta på nya arbetsplatser och 38 procent var arbetslösa.

Utveckling av antal sysselsatta, 15–74 år, uppdelat på bransch. Utveckling Jan 2020=100. Källa: SCB

– Efter varslen och nedläggningen lämnade många Skellefteå för bland annat arbeten inom stålindustrin i Boden eller för arbeten i Piteå och Luleå i Norrbottens län, säger Lukas Gamerov.

Flera lämnade också för arbete i någon av de större städerna runtom i Sverige. Bland dem som fick nytt arbete var jobb inom tillverkningsindustrin vanligast. Många av dem som slutat arbeta inom batteritillverkningen i Skellefteå har också fått nytt arbete på personaluthyrningsföretag och i verksamheter inom ekonomi, juridik och teknik.

Situationen för tidigare anställda inom batteritillverkningen blir allt bättre. I januari 2026 var 25 procent fortsatt arbetslösa, 50 procent arbetade och ungefär två procent studerade.

Bild från Skellefteå sommaren 2023. Foto: Northvolt
