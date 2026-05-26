Beckmörkt för Coremaktien

Den negativa utvecklingen för Corems B-aktie har tilltagit under tisdagen och även omsättningen i aktien är större än under gårdagen.

Allt fokus kring Corem är nu på Ericssons kommande flytt från Kista. Aktiemarknaden tar inte hänsyn till att det sker först hösten 2030 och att Ericssonförhyrningen i Kista endast avser några få procent av bolagets hela hyresstock.

Corems B-aktie noteras nu på alltime-low, 2,76 kr per aktie. Kursen fortsatte under tisdagen sin branta utförsbacke och sjönk med dryga -14 procent fram till börsens stängning.
Aktier för 91 mkr omsattes under dagen.

Totalt har B-aktien därmed sjunkit med omkring –24 procent på två dagar och drygt –36 procent i år.

Måndagens tuffa besked för Corem om att Ericsson kommer att lämna Kista om några år är bara en av flera motgångar som företaget har haft de senaste åren. Tidigare har bland annat fastigheterna och projekten i New York åsamkat bolaget stora förluster.

Samtidigt har Corem under flera år agerat kraftfullt med betydande försäljningar för att få ned skuldsättningen. Värdet på beståndet i Kista är nu under press och det är svårt att hitta positiva tecken på något som kan bromsa och vända utvecklingen i området.

Långsiktigt finns det en bra infrastruktur att bygga på men investeringarna för att lyfta området kommer att bli betydande och där kommer troligen även offentliga investeringar vara nödvändiga.

