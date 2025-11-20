BDO är ny hyresgäst hos Diös i Umeå

I april 2026 välkomnar Diös revisionsbyrån BDO till ett 680 kvm modernt kontor på Västra Norrlandsgatan 10 i centrala Umeå. Diös och BDO har tecknat ett sexårigt grönt hyresavtal.

BDO är en av Sveriges största revisions- och rådgivningsbyråer med tjänster inom rådgivning, revision, skatt, redovisning och lön. 2015 etablerade bolaget ett kontor i Umeå och sedan dess har de successivt stärkt sin lokala närvaro genom ett växande team och en bredare kundbas. Det nya kontoret, som utvecklas i fastigheten Sågen 5, samlar medarbetarna på ett våningsplan vilket främjar BDO:s teamorienterade arbetssätt och möter verksamhetens behov över tid.

– Vi tar ett steg upp genom att flytta in i moderna lokaler. Det nya kontoret stödjer vår långsiktiga tillväxtvision och möjliggör att interagera med Umeås näringsliv genom fler kundmöten och seminarier. Vår ambition är att skapa en naturlig mötesplats där våra medarbetare och kunder kan samarbeta på ett nytt sätt. Vi ser mycket fram emot att få välkomna både medarbetare och kunder till vårt nya kontor till våren, säger Ludwig Sikström, auktoriserad redovisningskonsult, BDO.

– Etableringen bekräftar att vårt erbjudande av moderna kontor i centrala lägen är attraktivt för verksamheter som prioriterar god tillgänglighet och närhet till stadens utbud. När vi nu utvecklar lokalen gör vi det med målet att skapa en ändamålsenlig och långsiktig arbetsplats som stödjer BDO:s fortsatta tillväxtresa, säger David Nygren, uthyrare, Diös Umeå.

Ett grönt hyresavtal innebär att parterna tillsammans planerar ytorna med ambitionen att reducera klimatpåverkan och energianvändningen. Sågen 5 är miljöcertifierad enligt det internationella miljöcertifieringssystemet BREEAM In-Use, nivå Very Good.

