Kvartetten som ser fram emot att omvandla Norrmalms skolområde till ett nytt attraktivt stadskvarter. Foto: Piteå kommun

BD Fastigheter utvecklar kvarter i centrala Piteå

BD Fastigheter får uppdraget att utveckla kvarteret Rönnen i centrala Piteå. I detaljplanen som beslutades 2021 framgår att området ska utvecklas till ett nytt stadskvarter med plats för 300 bostäder.

Kvarteret Rönnen i Piteå omfattar området där den uttjänta Norrmalmskolan ligger. Den ska rivas och därefter ska området omvandlas till nya moderna bostadskvarter med plats för 300 bostäder.

Uppdraget att utveckla kvarteret går till BD Fastigheter.

Markanvisningsavtalet innebär att parterna nu går vidare med planering och fortsatt projektering inför kommande steg i utvecklingen av området.

– Vi ser stor potential i kvarteret Rönnen och tycker att det är ett väldigt spännande projekt. Nu kliver vi in i ett intensivt arbete med att planera, projektera och på sikt bygga ett attraktivt och hållbart kvarter som passar väl in i utvecklingen av centrala Piteå, säger Erik Larsson, BD Fastigheter.

–  Det här är en viktig pusselbit i utvecklingen av centrala Piteå och vi ser fram emot att fortsätta arbetet tillsammans med BD Fastigheter, säger Magnus Nyström, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

