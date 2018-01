Batljans SBB köper ny multiarena i Uppsala

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB är sedan tidigare engagerad i projektet och tecknade i december 2016 ett intentionsavtal om att äga arenan när den står färdig.

Som ny ägare till arenabolaget tar de nu också över uppdraget att hitta en operatör för arenan och få till stånd de övriga avtal som krävs för bygget ska kunna sätta igång.

– Vi ser ett stort behov av en ny arena för ishockey, andra sporter och stora evenemang, och Uppsalaborna har redan väntat länge på en sådan anläggning. Från kommunens sida är vi glada att kunna medverka till en lösning som kan driva satsningen framåt mot ett förverkligande, säger Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ordförande.

Planeringen och arbetet med att uppföra en arena i Gränby inleddes redan tidigt på 2000-talet. Multiarenan ska uppföras och ägas av privata näringslivet, men Uppsala kommun har lovat att satsa 150 miljoner kronor för att få det till stånd och kommer också att hyra in sig i anläggningen för att skapa utrymme för föreningslivet – ett upplägg som granskades och godkändes av EU-kommissionen 2013.

Uppsala kommun har efter tidigare beslut i kommunfullmäktige gett sammanlagt förskott på 30 miljoner kronor till projektet, vilket innebär kvarstående kommunala bidrag på 120 miljoner kronor för genomförandet av evenemangsarenan.

Enligt den uppgörelse som presenterades 2016 är kostnaden för arenan är beräknad till cirka 800 miljoner kronor, och Uppsala kommun går in och delfinansierar med 150 miljoner. Dessutom ska kommun hyra i arenan för 15 miljoner kronor per år under 25 år. Det är som en del av en minimihyra. Utöver det kommer externa hyresgäster som till exempel event plus kanske ytterligare kommunalhyra.