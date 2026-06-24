Ilija Batljans bolag ska bygga datacenter i Finland

Ilija Batljan storsatsar på datacenter. I första läget bygger han datacenter med 100 megawatt i Finland. Och han är öppen för fler investerare. Det berättade Ilija Batljan på Fastighetsvärldens event på Värdshuset Lindgården i Almedalen på onsdagen.

En av fastighetsbranschens stora profiler Ilija Batljan, numera investeringschef för PPI som börsnoterats, frågades ut på scenen på Fastighetsvärldens event på Värdshuset Lindgården i Almedalen på onsdagen.

Bland annat berättade han om den storskaliga satsningen på datacenter och AI-infrastruktur genom det nya bolaget Ilija Batljan Invest 2.

I februari startade du nytt bolag med fokus på datacenter. Varför då?

– Förändringen som sker när det gäller AI är en industriell revolution, i paritet med ångmaskinen. Många jurister och ekonomer kommer inte ha kvar sina jobb, AI kommer göra det bättre och billigare. Många kommer inte ha en människa som assistent, utan sex stycken AI-agenter, svarade Ilija Batljan moderator Ellinor Persson.

Ditt datacenter kanske tar ditt jobb?

– Det ser jag fram emot. Det är viktigt att datacenter kommer till Europa och inte i USA eller någon annanstans. I första läget ska vi bygga datacenter med 100 megawatt i Finland. Leveransen av datacentret blir då strömmen finns på plats, det tar 18 månader.

Var i värdekedjan kommer de riktigt stora pengarna tjänas?

– Nyligen träffade jag grundaren av Legora AI. Det vi gjorde med 45 fastigheter på en halv dag, hade tagit ett juristteam avsevärt längre tid. Vi levererar en infrastruktur. Det som tjänar stora pengar är det som tillverkar stora AI-verktygen. Även jag började min karriär med att vara programmerare, men nu är jag en rostig sådan. Jag får bidra på andra sätt, sade Ilija Batljan.

Vem ska finansiera det du bygger?

– Institutionellt kapital. Det finns många villiga finansiärer. Infrastruktur, det är där det mesta kapital allokeras just nu.

Varför var detta rätt risk att ta?

– Infrastruktur är det samhället behöver mer än något annat. Kriminalvård, äldreboende, och datacenter. Det är infrastruktur som kommer behövas.

Behöver du fler investerare?

– Jag har alltid boken öppen, svarade Ilija Batljan.