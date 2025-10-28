Hamburgerkedja redo att expandera igen

Flera hamburgerkedjor har haft det tufft de senaste åren, men här gasar man.

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Bonnier hyr ut 3.700 kvm vid Hornstull

Tecknat totalt tre nya hyresavtal, om totalt 6.500 kvm.

Erik Selin: ”När det väl vänder kan det gå snabbt”

Balders vd ser ljust på framtiden. Bolaget nått 230 mdr i fastigheter.

Nyfosa säljer handel för 300 mkr – överraskande köpare

Priset är dock 15 procent lägre än för 20 år sedan. FV berättar om köparen.
Emma Söderlund, Podcast Makten & Kvadraterna.

Podcast: Så byggde Thomas Holm värde där andra såg risk

”Vi har byggt ett bolag på sälj och siffror.”
Homan Tehrani, Ioffice.

Castellum säljer blödande United Spaces

Slår till och tar över stor coworkingaktör – och blir därmed störst i Sverige. FV berättar om beståndet.

”Mer eller mindre fullt – en otrolig uppgång”

Ioffices vd: ”Helt annan värld jämfört mot förra året”

Lista: Tio största coworkingaktörerna

Kan äventyra hela planen på överdäckning

150.000 kvm lokaler ska utvecklas. Hyllat projekt möter åter motstånd.

Söker centrala lokaler om 2.000 kvm

Jagar tillfälliga lokaler i centralt läge.

Fabege tar Swish på 1.200 kvm

Gör kort flytt i centrala Stockholm.

Räddningsplanen för Fastator

En lång rad åtgärder – där huvudlinjen är att obligationsinnehavarna blir aktieägare. FV berättar även om beståndet och de tio största aktieägarna.

Minskar vakansen med 10 procent via en enda affär

Säljer fastighet med vakansgrad på 46 procent för 150 mkr.

Bonnier förvärvar av Besqab för 300 mkr

Första köpet i segmentet på orten. FV berättar om de nya delarna i företagsbygget.

Startar nytt bolag – och köper av Lunds domkyrka

Omfattar minst 50.000 kvm BTA byggrätter. Rekryterar samtidigt vd för nya bolaget.

Nivika köper för 225 mkr

Välkomnar samtidigt tre nya aktieägare till bolaget.

Grönt ljus för Östlig förbindelse

Glädjande besked för flertalet fastighetsägare.

MP säger nej till Östlig förbindelse – trots avtal
Tillbaka till förstasidan