Hamburgerkedja redo att expandera igen
Flera hamburgerkedjor har haft det tufft de senaste åren, men här gasar man.
Tecknat totalt tre nya hyresavtal, om totalt 6.500 kvm.
Balders vd ser ljust på framtiden. Bolaget nått 230 mdr i fastigheter.
Priset är dock 15 procent lägre än för 20 år sedan. FV berättar om köparen.
”Vi har byggt ett bolag på sälj och siffror.”
150.000 kvm lokaler ska utvecklas. Hyllat projekt möter åter motstånd.
Jagar tillfälliga lokaler i centralt läge.
Gör kort flytt i centrala Stockholm.
En lång rad åtgärder – där huvudlinjen är att obligationsinnehavarna blir aktieägare. FV berättar även om beståndet och de tio största aktieägarna.
Säljer fastighet med vakansgrad på 46 procent för 150 mkr.
Första köpet i segmentet på orten. FV berättar om de nya delarna i företagsbygget.
Omfattar minst 50.000 kvm BTA byggrätter. Rekryterar samtidigt vd för nya bolaget.
Välkomnar samtidigt tre nya aktieägare till bolaget.