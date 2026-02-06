Bästa resultat någonsin för allt större Eastnine

Eastnines förvaltningsresultat för 2025 ökar till den högsta nivån någonsin. Det är en ökning på 40 procent för året. Huvudanledningen är att effekten från de två stora förvärv som gjordes i Polen 2024 för första gången finns med under ett helt år. Hyresintäkter i jämförbart bestånd har ökat med fyra procent under året.

Kestutis Sasnauskas, vd:

– Eastnines förvaltningsresultat för 2025 ökar till den högsta nivån någonsin och verksamheten är stabil, trots betydande geopolitisk turbulens i världen. Förvaltningsresultatet för fjärde kvartalet blev något svagare än för det tredje, på grund av lägre uthyrningsgrad och valutakurseffekter. Vi fokuserar på ytterligare förvärv i Warszawa och har fyllt på kassan genom utökad finansiering av befintliga fastigheter.

Eastines nyckeltal oktober-december 2025

Hyresintäkterna ökade med 24 procent och uppgick till 15 429 TEUR (12 412). I jämförbart bestånd ökade intäkterna med 2 procent.

Driftnettot ökade med 24 procent till 14 322 TEUR (11 570).

Förvaltningsresultatet ökade med 15 procent till 7 048 TEUR (6 155).

Orealiserade värdeförändringar uppgick till -1 646 TEUR (-3 263), varav -3 170 TEUR (-1 987) hänförs till fastigheter och 1 524 TEUR (-1 276) till derivat. Realiserade värdeförändringar uppgick till -21 TEUR (49).

Periodens resultat ökade till 4 404 TEUR (-240).

Nettouthyrningen uppgick till 361 TEUR (183).

Adela Colakovic har rekryterats som ny CFO, anställningen påbörjas i juni 2026.

Hyresavtalet med Vinted i fastigheten Uptown Park i Vilnius har förlängts med sju år och utökats med cirka 3 000 kvm till cirka 12 600 kvm.

Januari-december 2025

Hyresintäkterna ökade med 49 procent och uppgick till 61 723 TEUR (41 523). I jämförbart bestånd ökade intäkterna med 4 procent.

Driftnettot ökade med 50 procent till 57 644 TEUR (38 553).

Förvaltningsresultatet ökade med 40 procent till 31 001 TEUR (22 193). Ökningen förklaras huvudsakligen av två förvärv i Polen 2024.

Orealiserade värdeförändringar uppgick till 22 609 TEUR (-9 693). Av förändringarna hänförs 21 108 TEUR (-4 260) till fastigheter och 1 501 TEUR (-5 433) till derivat. Realiserade värdeförändringar uppgick till -86 TEUR (93).

Årets resultat ökade till 41 739 TEUR (5 908).

Nettouthyrningen uppgick till -211 TEUR (581).

Avkastningskraven för fullt uthyrda högkvalitativa kontorsfastigheter i centrala lägen har varit stabila under 2025 och ligger på cirka 6,00 procent i Warszawa, 6,50 i Vilnius, 6,75 i Riga och 7,50 i Poznan.