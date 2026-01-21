Bästa rådgivarna 2025 – i varje segment
CBRE vinner två klasser och C&W, Catella, JLL samt Colliers en vardera.
Stockholms största nyproducerade lägenheter.
Lämnar Solna Business Park för innerstan och ökar lokalytorna.
Avyttrar del av portföljen som förvärvades av Lärarförbundet 2019.
Gör stor uthyrning. Tidigare butikslokal omvandlas.
Gör ytterligare en förstärkning inom transaktionsteamet.
Har goda försvärvsmöjligheter även efter det planerade rekordköpet.
9 hotellfastigheter med totalt 1.859 rum berörs. Pandox ledning ser lugnt på situationen.
✓En av citys största konferensanläggningar. ✓Nära 5.000 kvm. ✓150-årigt familjeföretag blir operatör.
Ny etta i toppen. 15 transaktionsexperter rangordnas utifrån genomförda säljuppdrag. Se även flera olika listor.
Sökområdet är CBD eller strax utanför.
Slutförde tillsammans en första transaktion i oktober. Initialt mål är att dubbla portföljstorleken.
Omfattar cirka 7.500 kvm kontor, cirka 900 kvm lokaler och cirka 6.500 kvm bostäder.
Köpte fastigheten i somras för 1,5 miljarder.
Möjlighet att påbörja kontorsprojekt inom tullarna. Krympt något i storket.