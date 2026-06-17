Barings säljer två logistikfastigheter till statlig aktör

Barings har slutfört avyttringen av två logistikfastigheter till statlig aktör i en större transaktion. Fastigheterna är belägna i Stockholmsområdet. Informationen kring affären är knapphändig, vilket kan peka på att det är Fortifikationsverket som är motpart.

Annons

Enligt Fastighetsvärldens kännedom äger Barings sedan några år ett antal fastigheter inom segmentet nära Arlanda, som förvärvats från Skanska. De skulle kunna ingå i transaktionen – där FV för övrigt även saknar kännedom om lokalytan. Fastigheterna vid Arlandastad är på totalt 30 000 kvm lokaler. Barings äger i Stockholmsområdet även stora Vanda 3 (känd som DN/EX-tryckeriet) i Akalla, men det är föga sannolikt att den ingår i affären.

Andreas Norberg, Managing Director och Head of Nordics på Barings Real Estate, en av världens största förvaltare av fastighetsinvesteringar, säger i en skriftlig kommentar till transaktionen – där han inte kan ge mer information:

– Dessa avyttringar understryker den starka efterfrågan på högkvalitativa och strategiskt belägna anläggningar som kan tillgodose de logistiska behoven hos en mängd olika användare. Vår djupa kunskap om både lokala marknadsförhållanden och det bredare makroekonomiska sammanhanget gjorde det möjligt för oss att genomföra denna avyttring i linje med vår affärsplan, samtidigt som vi uppnådde ett positivt resultat för investerarna. Under 2026 fokuserar vi, utöver logistiksegmentet, i hög grad på bostadsinvesteringar (BTR/BTS) och utvecklings-JV:n i Sverige och Danmark, främst med en strategi från value-add till core.”

Gunther Deutsch, Managing Director och Head of European Transactions på Barings Real Estate, tillägger:

– Denna senaste avyttring bygger vidare på det starka momentum som skapades under 2025, då vår totala försäljningsvolym i Europa uppgick till cirka 1 miljard euro fördelat på 18 enskilda transaktioner, varav den europeiska logistikförsäljningsvolymen motsvarade 500 miljoner euro. För 2026 har vi planerat att investera över 2 miljarder euro för våra kapitalpartners i Europa, med fokus på sektorerna bostäder, logistik och kontor – från core till value-add – med målet att investera i större enskilda transaktioner samt europeiska portföljer i våra prioriterade marknader Norden, Spanien, Portugal, Frankrike, Italien, Tyskland, Nederländerna och Storbritannien.

Om det är statliga Fortifikationsverket som är motpart i transaktionen så har bolaget de senaste åren gjort flera förvärv nära E4:an mellan Stockholm och Arlanda, inte minst i Solna och Sollentuna.

Barings är ett globalt kapitalförvaltningsbolag med över 481 miljarder USD under förvaltning per den 31 december 2025.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Newsflash

Idag kl. 08:00

SHF hyr ut hela 25 000 kvm i Bromma Blocks

Rekordstor uthyrning. Läs om de nya hyresgästerna.

Newsflash

Idag kl. 07:13

Säljer butiksfastigheter för drygt 1 miljard

Åtta fastigheter om totalt 38 400 kvm.

Riksbanken ser ökad risk för höjd ränta under hösten

Direktionen om tankerna inför höstens penningpolitik.

Urban Partners köper sju från Blackstone

Lanserar ny satsning i Storstockholm tillsammans med partner.

Snart är glasen fyllda – öppnar efter två års letande

Besökt 20–30 möjliga lokaler mitt i Stockholm. Nu är det dags att slå upp portarna.
Markus Pfister, Skandia Fastigheter.

Så ska Skandia fylla 24 400 kvm kontor

Problematik kring stor och central kontorsfastighet.

Vakans vid Stureplan kan bli större

Överväger att flytta. FV berättar om fyra heta alternativ.

Bonava redo satsa 2 mdr vid omdiskuterad bro

Fastigheten ligger i omtalat läge, vid omdiskuterad bro.

Spekulationsbyggena inom logistik störtdyker

En kommun som storsatsat har en vakans på över 50 procent. Ny kartläggning.

Stordalen säljer till Norwegian

Säljer resekoncernen och går samtidigt in som storägare i Norwegian. 26 hotell ingår i transaktionen.

Grönt ljus för 800 bostäder i Pampas Marina

Staden har antagit detaljplanen.

Urban Partners lanserar ny fond om 7 miljarder

Reser ny fond för storskalig stadsomvandling.
SPECIALMAGASIN

Almedalen, samhälle och fastigheter – läs gratis nu!

En djupdykning i några av samhällets mest spännande områden.  Fängelseboomen.  Nedläggning av förskolor.  Orterna som växer.  Personporträtt.  Topplistor och mycket mer.
fabege Sveaplan 3

Fabege smygvinnare på Ericssons flytt – tillträder nytt

Tillträder för nyproduktion. Kan nå hela 77 000 kvm lokaler inom närområdet.
Bilder på Ruby Frida Stockholm och Elena Günther-Jakobs

Hotellpremiär för Ruby på Fridhemsplan: ”Dynamiskt”

✓ 8 000 kvm. ✓ 187 rum. ✓ Lean Luxury-filosofi. ✓ Inspiration: Stockholms musikarv. ✓ Framtida Ruby-hotell. ✓ Bildextra.

Niam vräker hyresgäst i Bromma

Agerar efter granskning i Aftonbladet.

 Tillbaka till förstasidan