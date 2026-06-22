Barings köper 240 bostäder i Tumba

Barings har inom ramen för en europeisk value-add-strategi förvärvat ett projekt om 243 bostäder i Tumba. Innovation Properties är bostadsutvecklaren i projektet. Total volym är cirka 12 500 kvm uthyrningsbar area.

Projektet omfattar sex bostadshus, ett parkeringshus och är attraktivt beläget med gångavstånd till Tumba centrum. Samtliga byggnader i projektet kommer att sikta mot energiklass (EPC) A, och den sista bostaden på platsen förväntas bli klar i november 2028. Projektet har även fokus på social hållbarhet genom ett parkeringshus med ett innovativt aktivitetsdäck på taket med löparbana, fotbollsplan och utomhusgym.

Barings har nu, Tumba-projektet inkluderat, nära 1 450 bostäder under uppförande i Norden, vilket innebär att det totala antalet bostäder för Barings i Norden uppgår till över 2 000.

Projektet ligger i linje med Barings långsiktiga övertygelse om bostadssektorn i Norden, som stöds av starka demografiska grundförutsättningar och ett fortsatt underskott av bostäder i viktiga urbana regioner.

– Den här transaktionen speglar vårt fortsatta engagemang i den nordiska bostadssektorn. Genom att gå in i projektet i ett tidigt skede och använda vår lokala expertis har vi medverkat till färdigställandet av detaljplanen, vilket positionerar projektet för leverans samtidigt som investerare får exponering mot Stockholms marknad för hyresrätter, som stöds av attraktiva långsiktiga fundamenta och ett strukturellt underskott av bostäder. Utöver denna investering har vi fortsatt kapacitet för mer bostadsutveckling i Norden och utvärderar lämpliga möjligheter, säger Andreas Norberg, Managing Director och Country Head Nordics på Barings Real Estate.

– Den här investeringen visar vår förmåga att hitta och strukturera bostadsutvecklingsmöjligheter i ett tidigt skede på marknader där utbuds‑ och efterfrågedynamiken fortsatt är mycket stödjande. Förra året investerade vi €580m i 10 transaktioner och vi är fortsatt aktiva inom boendesektorn och söker fastighetsinvesteringar från core till value-add i Norden och andra prioriterade europeiska marknader: Iberia, Frankrike, Italien, Storbritannien, Tyskland, Nederländerna och Irland, säger Gunther Deutsch, Managing Director och Head of European Transactions på Barings Real Estate.