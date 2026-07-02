Barings förlänger och laddar om med 15 000 kvm i Akalla

Barings har säkrat en tioårig förlängning av hyresavtalet med en global datacenteroperatör i sin fastighet Vanda 3 (känd som DN/EX-tryckeriet) i Akalla, Stockholm. Samtidigt har ytterligare 30 MW elkapacitet säkrats för att stödja fastighetens fortsatta utveckling som datacenter. Barings laddar nu för att bygga ut fastigheten till 90 000 kvm lokaler.

Förlängningen av hyresavtalet stärker fastighetens redan höga uthyrningsgrad, samtidigt som den nyligen säkrade elkapaciteten, som redan håller på att levereras till platsen, utgör ett betydande steg för att frigöra ytterligare utvecklings- och uthyrningsmöjligheter inom datacenter.

Vanda 3 är en fastighet med blandad användning belägen i Kista, i norra Stockholms etablerade datacenterkluster, och omfattar i dag en kombination av datacenter-, logistik-, lager- och industriverksamheter. Fastigheten omfattar totalt cirka 65 000 kvm, där den globala datacenteroperatören hyr cirka 15 000 kvm av ytan.

Den nyligen avtalade effektuppgraderingen med Ellevio kommer att öka den totala kapaciteten med ytterligare 30 MW, och infrastrukturarbeten pågår redan för att ansluta fastigheten till elnätet. Den extra kapaciteten möjliggör konvertering av befintliga byggnader, inklusive ytor som förväntas bli tillgängliga, samt framtida utveckling på platsen. Barings siktar även på att addera 25 000 kvm nya byggrätter till fastigheten under 2027, vilket ytterligare stärker dess långsiktiga utvecklingspotential.

Olli Forsman, Director, Transactions & Asset Management Nordics, på Barings, säger:

– Förlängningen av hyresavtalet med den globala datacenteroperatören är ett starkt erkännande av Vanda 3:s kvalitet och långsiktiga relevans som datacenterläge. Förlängningen av hyresavtalet utgör tillsammans med säkrandet av ytterligare elkapacitet en avgörande milstolpe som avsevärt stärker fastighetens förmåga att stödja fortsatt expansion inom datacenter-segmentet. På en marknad där tillgång till el fortfarande är en central begränsning ger detta oss en stark position för att stödja både befintliga och nya operatörer som vill växa i Stockholm.

Kristina Johnson, Senior Director, Nordics Asset Management, på Barings, tillägger:

– Kombinationen av säkrad elkapacitet, befintlig infrastruktur och utvecklingsflexibilitet skapar ett attraktivt erbjudande för datacenteroperatörer och positionerar fastigheten väl för att möta framtida efterfrågan. Norden är en av våra prioriterade marknader inom en rad tillgångsslag och kapitalprofiler, och vi kommer att fortsätta att utforska alla möjligheter där vi kan skapa värde för våra partners.

Barings köpte hösten 2022 den 63 000 kvm stora fastigheten Vanda 3 i Akalla från Pictet och Brunswick.