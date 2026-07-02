barings, Vanda 3, Kista.
Fastigheten Vanda 3 ligger nära E4:an och även den kommande trafikplatsen för Förbifart Stockholm.

Barings förlänger och laddar om med 15 000 kvm i Akalla

Barings har säkrat en tioårig förlängning av hyresavtalet med en global datacenteroperatör i sin fastighet Vanda 3 (känd som DN/EX-tryckeriet) i Akalla, Stockholm. Samtidigt har ytterligare 30 MW elkapacitet säkrats för att stödja fastighetens fortsatta utveckling som datacenter. Barings laddar nu för att bygga ut fastigheten till 90 000 kvm lokaler.

Annons

Förlängningen av hyresavtalet stärker fastighetens redan höga uthyrningsgrad, samtidigt som den nyligen säkrade elkapaciteten, som redan håller på att levereras till platsen, utgör ett betydande steg för att frigöra ytterligare utvecklings- och uthyrningsmöjligheter inom datacenter.

Vanda 3 är en fastighet med blandad användning belägen i Kista, i norra Stockholms etablerade datacenterkluster, och omfattar i dag en kombination av datacenter-, logistik-, lager- och industriverksamheter. Fastigheten omfattar totalt cirka 65 000 kvm, där den globala datacenteroperatören hyr cirka 15 000 kvm av ytan.

Den nyligen avtalade effektuppgraderingen med Ellevio kommer att öka den totala kapaciteten med ytterligare 30 MW, och infrastrukturarbeten pågår redan för att ansluta fastigheten till elnätet. Den extra kapaciteten möjliggör konvertering av befintliga byggnader, inklusive ytor som förväntas bli tillgängliga, samt framtida utveckling på platsen. Barings siktar även på att addera 25 000 kvm nya byggrätter till fastigheten under 2027, vilket ytterligare stärker dess långsiktiga utvecklingspotential.

Olli Forsman, Director, Transactions & Asset Management Nordics, på Barings, säger:

– Förlängningen av hyresavtalet med den globala datacenteroperatören är ett starkt erkännande av Vanda 3:s kvalitet och långsiktiga relevans som datacenterläge. Förlängningen av hyresavtalet utgör tillsammans med säkrandet av ytterligare elkapacitet en avgörande milstolpe som avsevärt stärker fastighetens förmåga att stödja fortsatt expansion inom datacenter-segmentet. På en marknad där tillgång till el fortfarande är en central begränsning ger detta oss en stark position för att stödja både befintliga och nya operatörer som vill växa i Stockholm.

Kristina Johnson, Senior Director, Nordics Asset Management, på Barings, tillägger:

– Kombinationen av säkrad elkapacitet, befintlig infrastruktur och utvecklingsflexibilitet skapar ett attraktivt erbjudande för datacenteroperatörer och positionerar fastigheten väl för att möta framtida efterfrågan. Norden är en av våra prioriterade marknader inom en rad tillgångsslag och kapitalprofiler, och vi kommer att fortsätta att utforska alla möjligheter där vi kan skapa värde för våra partners.

Barings köpte hösten 2022 den 63 000 kvm stora fastigheten Vanda 3 i Akalla från Pictet och Brunswick.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Newsflash

Idag kl. 07:02

Snabbköpare förvärvar nybyggt för 800 mkr

Projekt med över 255 lägenheter.

Lista: Så har bolaget köpt för hela 50 mdr på tio år

Miljardaffärer – FV summerar säljarens tidigare avyttringar

Lista: Sök på 18 000 kvm kan bli tredje största i CBD

FV listar de största kontorsuthyrningarna i centrala Stockholm sedan 2010. Två bolag dominerar i toppen.

Tio hyresgäster på jakt efter totalt 98 000 kvm kontor
Krönika: Monica Bruvik

Har du råd att inte investera i samarbeten?

Begreppet är inte utslitet, utan vi ägnar oss snarare åt för mycket snack och lite verkstad.

Puuilo öppnar första butiken i Sverige – jagar fler

Vd:n ”Vi är mycket glada över att ha tecknat vårt första hyresavtal i Sverige”.

Wåhlin köper tre i 08-området

Omfattar totalt 87 lägenheter och en uthyrningsbar yta om cirka 6 700 kvm.

Vasakronan säljer central fastighet till Balder

Två av Sveriges ledande bolag gör affär.

Lundbergs säljer det sista inom udda och hett segment

Avyttrar två fastigheter om 17 000 kvm.

Köper för en kvarts miljard på Kungsholmen

Nära Fridhemsplan och ett kvarter ifrån Norr Mälarstrand.

Bonava säljer till Slättö för 1,3 miljarder

Bostadsprojekt med 500 bostäder.

Norsk snabbväxare köper Combify

Förvärvet av Combify breddar beslutsplattformen som gjort flera andra förvärv de senaste två åren.

Skanska säljer för 570 mkr till Folksam

Projekt med 150 bostäder i 08-området byter ägare.

Reliwe och Bjerbo går samman och bildar Lewa

”Ska bli det självklara valet för kommuner, markägare och bostadsköpare”.

Altra i affärer för 650 mkr

Läs om de nio fastigheterna.

Castellum säljer för 5 mdr inom tull

Stor affär i Stockholm. Två kända fastigheter ingår.

Lista: Största affärerna 2026

Castellums alla senaste avyttringar summeras

Karta: Se fler transaktioner i närheten

Bilder: Ska utforma höghuset i Varvsstaden

Vinnare av arkitekttävling i Malmö.

 Tillbaka till förstasidan