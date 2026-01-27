Balders problem med tidigare IBM-huset på Lidingö

Det stora före detta IBM-huset på Lidingö har stått tomt i fem år. Balder har försökt få bygga om för att bli av med fuktproblemen, men fått nobben av politikerna. Nu har en ny idé presenterats.

Orsaken till att byggnaden är obeboelig är enligt fastighetsägaren ett underliggande problem med konstruktionen. Husets slående utstickande balkonger gör nämligen att bärande delar saknar skydd från väder och vind, något som gjort att mögel och fukt trängt in över tid, skriver Mitt i.

2022 ansökte Balder om att få göra om fasaden och bland annat sätta in glasväggar, men fick nej. Senare nobbade även mark- och miljödomstolen lösningen för den q-märkta byggnaden.

Senast huset användes var det för studentbostäder, men dessa omställdes 2021 när allvarliga fuktskador upptäcktes i flera av lägenheterna.

Fastigheten, som ligger på Näset, har sedan dess stått tom. Den innehåller 89 lägenheter.

Under 2025 ansökte Balder om att få ändra i detaljplanen. Affärsidén nu är ett särskilt boende för äldre.

Tjänstemännen och politikerna på Lidingö har ännu inte tagit ställning till den idén.