Så blir Balders nya koncernledning

I samband med Balders årsstämma, den 8 maj, tillträder Sharam Rahi som ny vd. I anslutning till vd-bytet har en ny koncernledning utsetts.

– Jag ser fram emot att leda och fortsätta utveckla Balder genom att skapa långsiktiga värden tillsammans med vår nya koncernledning. Det är en grupp erfarna och kompetenta kollegor som jag har stort förtroende för och har arbetat med under många år. Med ett tydligt koncernövergripande perspektiv har vi rätt förutsättningar för snabba och effektiva beslut nära affären och står väl rustade att utveckla bolaget framåt, säger Balders nytillträdda vd Sharam Rahi.

Från och med den 8 maj 2026 består koncernledningen av följande personer:

Sharam Rahi, vd:

Sharam Rahi har varit en del av Balder sedan starten 2005. Han har haft en avgörande roll i bolagets tillväxt och utveckling, senast som vice vd med ansvar för hela den operativa verksamheten.

Eva Sigurgeirsdottir, Ekonomichef

Eva Sigurgeirsdottir har varit på Balder sedan 2014 och ingår sedan 2020 i Balders koncernledning. Eva ansvarar för bolagets ekonomiska styrning och rapportering. Hon har lång erfarenhet av ekonomistyrning, transaktion och fastighetsutveckling, samt bidrar med ett strategiskt perspektiv i bolagets fortsatta tillväxt och utveckling.

Ewa Wassberg, Finanschef

Ewa Wassberg ingår sedan 2022 i Balders koncernledning och ansvarar för bolagets finansiering och kapitalstruktur, investerarrelationer samt bolagets hållbarhetsarbete. Ewa har haft en central roll i att utveckla och stärka Balders finansiella ställning sedan hon började på Balder 2022, vilket även kommer att vara fokus framåt.

Emil Engelbrektsson, Chef Fastighetsutveckling

Emil Engelbrektsson har varit en del av Balder sedan 2019 och ansvarar för affärsområdet Fastighetsutveckling. Genom att bygga upp och leda en effektiv organisation har han, tillsammans med sitt team, utökat bolagets fastighetsbestånd, stärkt projektportföljen samt etablerat bolaget som en ledande stadsutvecklare.

Martin Hag, Operativ Chef

Martin Hag har varit verksam i fastighetsbranschen i närmare 30 år och en del av Balder sedan 2014, där han haft en central roll i den operativa verksamheten. Han har bred erfarenhet inom affärsutveckling, organisationsutveckling och fastighetsförvaltning, med fokus på strategi, utveckling och förbättringar som stärker affären och optimerar driftnettot.

I samband med den förändrade koncernledningsgruppen lämnar Petra Sprangers sin position i ledningsgruppen men fortsätter i övrigt i en oförändrad roll som HR-chef.

Balders grundare och tidigare vd Erik Selin blir till arbetande styrelseordförande. Det är en roll där Selin ska fokusera på kapitalallokering, investeringar samt styrelsearbetet i Balderkoncernen och dess intressebolag.