Emil Engelbrektsson, Ewa Wassberg, Sharam Rahi, Eva Sigurgeirsdottir och Martin Hag.

Så blir Balders nya koncernledning

I samband med Balders årsstämma, den 8 maj, tillträder Sharam Rahi som ny vd. I anslutning till vd-bytet har en ny koncernledning utsetts.

Annons

– Jag ser fram emot att leda och fortsätta utveckla Balder genom att skapa långsiktiga värden tillsammans med vår nya koncernledning. Det är en grupp erfarna och kompetenta kollegor som jag har stort förtroende för och har arbetat med under många år. Med ett tydligt koncernövergripande perspektiv har vi rätt förutsättningar för snabba och effektiva beslut nära affären och står väl rustade att utveckla bolaget framåt, säger Balders nytillträdda vd Sharam Rahi.

Från och med den 8 maj 2026 består koncernledningen av följande personer:

Sharam Rahi, vd:

Sharam Rahi har varit en del av Balder sedan starten 2005. Han har haft en avgörande roll i bolagets tillväxt och utveckling, senast som vice vd med ansvar för hela den operativa verksamheten.

Eva Sigurgeirsdottir, Ekonomichef

Eva Sigurgeirsdottir har varit på Balder sedan 2014 och ingår sedan 2020 i Balders koncernledning. Eva ansvarar för bolagets ekonomiska styrning och rapportering. Hon har lång erfarenhet av ekonomistyrning, transaktion och fastighetsutveckling, samt bidrar med ett strategiskt perspektiv i bolagets fortsatta tillväxt och utveckling.

Ewa Wassberg, Finanschef

Ewa Wassberg ingår sedan 2022 i Balders koncernledning och ansvarar för bolagets finansiering och kapitalstruktur, investerarrelationer samt bolagets hållbarhetsarbete. Ewa har haft en central roll i att utveckla och stärka Balders finansiella ställning sedan hon började på Balder 2022, vilket även kommer att vara fokus framåt.

Emil Engelbrektsson, Chef Fastighetsutveckling

Emil Engelbrektsson har varit en del av Balder sedan 2019 och ansvarar för affärsområdet Fastighetsutveckling. Genom att bygga upp och leda en effektiv organisation har han, tillsammans med sitt team, utökat bolagets fastighetsbestånd, stärkt projektportföljen samt etablerat bolaget som en ledande stadsutvecklare.

Martin Hag, Operativ Chef

Martin Hag har varit verksam i fastighetsbranschen i närmare 30 år och en del av Balder sedan 2014, där han haft en central roll i den operativa verksamheten. Han har bred erfarenhet inom affärsutveckling, organisationsutveckling och fastighetsförvaltning, med fokus på strategi, utveckling och förbättringar som stärker affären och optimerar driftnettot.

I samband med den förändrade koncernledningsgruppen lämnar Petra Sprangers sin position i ledningsgruppen men fortsätter i övrigt i en oförändrad roll som HR-chef.

Balders grundare och tidigare vd Erik Selin blir till arbetande styrelseordförande. Det är en roll där Selin ska fokusera på kapitalallokering, investeringar samt styrelsearbetet i Balderkoncernen och dess intressebolag.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Motigt för Täby centrum – allt fler öde butiker

20-tal tomma lokaler. Går allt mer mot lågprisbutiker.

Selin om konkurrenten och 60-miljardersbolaget

”Vi är redo för alla alternativ”.

Nya prisrekord i Stockholm

Nivån nu över 130 000 kr/kvm i Vasastan. Läs även om elva andra områden.

Monen satsar på fängelse

Byggnadsarbetena påbörjas omgående.

Wiksténs köper mer än 500 lägenheter

Ökar sitt bostadsbestånd med 50 procent.

Planerar stor arena och hotell – söker privat ägare

10 000 personer ska arenan kunna ta emot. Kommunen erbjuder central tomt för projektet.

Selin lämnar vd-stolen i Balder efter 21 år

Erik Paulsson och Hans Wallenstam var med från början. Lika stort som fyra andra kända börsbolag tillsammans.

Ur arkivet 2005: Det enkla regerar i Göteborg

"Jag visste ingenting så jag gjorde som när jag köpte baguetter"

FV-lista: Här är de som varit vd längst av alla

FV Quiz: Vad kan du om Erik Selin?

Befolkningsras och ökad arbetslöshet i Skellefteå

SCB publicerar en analys över hur batteritillverkningen i Skellefteå påverkat staden på olika sätt.

Bygglov klubbat – så blir Nya Malmö Stadion

Arena ska ta 8 000 åskådare. Byggkontrakt är värt 1 miljard kronor.

Bildextra från Spring För Livet – succé

Över en miljon kronor insamlat till Unicef. 1 800 deltagare var anmälda.
Porträtt

Hela världen som marknad

Exklusiv intervju. Jenny Hammarlund är sedan årsskiftet global chef för fastigheter vid den kanadensiska jätten OTPP som nyligen har gjort en handfull förvärv i Sverige.

”Vi kommer inte tillbaka till hur det var”

FV Fokus Urfrågning av Marco Testa, vd på Reflex Arkitekter.  Framtidsplanerna.  Vägen upp ur lågkonjunkturen.  Nobel Center.

Planen för Väla åter till skrivbordet

20–30 nya butiker planerades i det framgångsrika området.

Nytt häkte i södra Stockholm – kan bli revansch för Revelop

En av södra Stockholmsområdets största fastigheter kan få ett delvis nytt innehåll.

 Tillbaka till förstasidan