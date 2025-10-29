Balder planerar försäljning av helt bolag

Totalt 17 fastigheter ingår i beståndet.
”En mästare” – så minns branschen Erik
”Han var briljant”och ”Den största serieentreprenör som vi haft”. Läs om hur några som jobbade nära Erik Paulsson minns honom.
Stark handelssatsning hos Alecta Fastigheter
Rekryterar nyckelkompetenser och vill öka inom handel. Öppnar för fler transaktioner.
Stenhus säljer vakans för 148 mkr
Köparen fortsätter att gå på offensiven, inom flera olika segment.
Video: Säpo – fastigheter och säkerheten
Vad krävs egentligen av en ägare till en säkerhetsklassad fastighet?
Storebrand gör stort köp i Danmark
Totalt förvärvas 441 lägenheter.
Bonnier hyr ut 3.700 kvm vid Hornstull
Tecknat totalt tre nya hyresavtal, om totalt 6.500 kvm.
Erik Selin: ”När det väl vänder kan det gå snabbt”
Balders vd ser ljust på framtiden. Bolaget nått 230 mdr i fastigheter.
Hamburgerkedja redo att expandera igen
Flera hamburgerkedjor har haft det tufft de senaste åren, men här gasar man.
Nyfosa säljer handel för 300 mkr – överraskande köpare
Priset är dock 15 procent lägre än för 20 år sedan. FV berättar om köparen.
Podcast: Så byggde Thomas Holm värde där andra såg risk
”Vi har byggt ett bolag på sälj och siffror.”
Kan äventyra hela planen på överdäckning
150.000 kvm lokaler ska utvecklas. Hyllat projekt möter åter motstånd.
Söker centrala lokaler om 2.000 kvm
Jagar tillfälliga lokaler i centralt läge.