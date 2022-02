Balder når 192 miljarder – tar kontroll över Serena

– Framtiden är ljus och det är min tro och förhoppning att vi även framgent kan hitta bra investeringar och på så sätt återinvestera våra resultat, utveckla Balders alla delar och generera ökad intjäningsförmåga, säger Erik Selin i en vd-kommentar.

Balder har även uppdaterat uppgifterna kring sitt ägande i andra bolag. Ägarandelen i norska Entra uppgår nu till 36,6 procent, Brinova till 18,9 procent, Stenhus Fastigheter till 20,2 procent. Under året har Balder även köpt 50 procent av ESS Hotel Group Fastigheter AB, Balder har även investerat i Next Step Group där Balders ägarandel uppgår till 33,3 procent. Balder har under året även förvärvat 33,7 % av aktierna i Emra gruppen AB, som fokuserar på LSS-boenden.