Balder köper 300 bostäder i Trollhättan

Balder utökar fastighetsbeståndet och stärker sin närvaro i Trollhättan genom förvärv av fem fastigheter på Kronogården. Affären omfattar cirka 300 hyresrätter och ett antal garage- och parkeringsplatser. Fastigheterna förvärvades av Slåttervägen Fastigheter Living AB som försattes i konkurs hösten 2025.

Därmed har ytterligare en av de 24 affärer som FV berättade om i december gått i mål.

Bostadshusen på Slåttervägen i Trollhättan har fått en ny ägare och vid månadsskiftet tar fastighetsbolaget Balder över såväl fastigheter som förvaltning. För hyresgästerna betyder ägarbytet att de får en stor och stabil hyresvärd med lokal närvaro, lokal kännedom och lång erfarenhet av förvaltning och områdesutveckling.

Balder äger och förvaltar olika typer av fastigheter i Trollhättan sedan 2005 och bostadsfastigheter på Kronogården sedan 2013. Att bolaget nu utökar fastighetsbeståndet är ett naturligt steg i Balders långsiktiga engagemang i staden och stadsdelen.

– Vi tror på Trollhättan och på Kronogården och vill bidra till den fortsatta utvecklingen av desamma. De nyförvärvade fastigheterna är ett bra komplement till vårt befintliga bestånd och ger Balder större möjlighet att bidra till trygga och trivsamma boendemiljöer på Kronogården, säger Eva Jonasson, pressansvarig på Balder.

Balder tillträder som fastighetsägare och hyresvärd den 2 februari. Inledningsvis ligger fokus på att lära känna de nya hyresgästerna och husen närmare, för att se vilka behov som finns och kunna sätta underhåll- och utvecklingsplaner.

I Trollhättan, liksom alla orter där Balder verkar, arbetar bolaget för en kundnära, effektiv och relationsbyggande förvaltning. Det innebär bland annat ett lokalt kontor med medarbetare som ansvarar för förvaltning, uthyrning och drift. Den lokala närvaron och hyresgästdialogen är några av de saker som bolaget hoppas och tror kommer att uppskattas av de nya hyresgästerna.

