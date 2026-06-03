Balder i mål med norsk storaffär med Olav Thon

I mars ingick Anthon B Nilsen AS och Fastighets AB Balder en avsiktsförklaring med Olav Thon Eiendom AS om att sälja samtliga aktier i Anthon Eiendom AS. Idag, den 3 juni har det slutliga avtalet signerats och förutsatt att konkurrensverket godkänner affären tillträder Olav Thon Eiendom fastigheterna den 1 juli.

– Efter att ha utvecklat kvalitetsfastigheter i Oslo och områdena runt Oslo i mer än 25 år är det betryggande att veta att ägandet av fastigheterna nu tas över av en stabil och professionell ägare som Thon Eiendom. Det säkerställer att hyresgästerna även fortsättningsvis får den kvalitet och service som vi alltid har strävat efter att leverera, säger Peder Chr. Løvenskiold, vd och en av ägarna i Anthon Eiendom.

– Vi har en tydlig ambition om att vidareutveckla Thon som en ledande fastighetskoncern i Norge och Skandinavien, och denna affär är i linje med vår strategi om att växa där vi ser potential för god långsiktig värdeutveckling. Samtidigt stärker den vår position som en av de största ägarna av kontorsfastigheter i Oslo-området, säger Annette Hofgaard, verkställande direktör fastigheter i Thon Gruppen.

Parternas rådgivare i transaktionen har varit Akershus Eiendom och Haavind för säljarna, medan Thommessen och EY har varit rådgivare för köparen.