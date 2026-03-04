Balder gör jätteförsäljning i Norge

Ägarna till Anthon Eiendom AS och Thon Gruppen AS har ingått en avsiktsförklaring och inlett exklusiva förhandlingar. Avsikten är att Thon Gruppen AS köper 100 procent av aktierna i Anthon Eiendom AS. Säljare är Fastighets AB Balder och investeringsbolaget Anthon B Nilsen AS.

Läs även Balder planerar stor försäljning i Norge

Sedan det i oktober 2025 blev känt att ägarna till Anthon Eiendom beslutat att undersöka möjligheterna till försäljning, har det norska mäklarföretaget Akershus Eiendom arbetat med att kartlägga intresset.

Förhandlingarna förväntas vara slutförda innan utgången av maj 2026. Med hänsyn till kommande förhandlingar, och så länge som processen pågår, vill parterna inte delge några ytterligare detaljer.

Anthon Eiendoms fastighetsportfölj omfattar fastigheter på totalt 150 000 kvm i och runt den norska huvudstaden. Balder förvärvade 50 procent av det norska bostadsbolaget Anthon Eidendom hösten 2020 och har sedan dess ökat innehavet till 60 procent.