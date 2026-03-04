Balder gör jätteförsäljning i Norge

Ägarna till Anthon Eiendom AS och Thon Gruppen AS har ingått en avsiktsförklaring och inlett exklusiva förhandlingar. Avsikten är att Thon Gruppen AS köper 100 procent av aktierna i Anthon Eiendom AS. Säljare är Fastighets AB Balder och investeringsbolaget Anthon B Nilsen AS.

Annons

Läs även

Sedan det i oktober 2025 blev känt att ägarna till Anthon Eiendom beslutat att undersöka möjligheterna till försäljning, har det norska mäklarföretaget Akershus Eiendom arbetat med att kartlägga intresset.

Förhandlingarna förväntas vara slutförda innan utgången av maj 2026. Med hänsyn till kommande förhandlingar, och så länge som processen pågår, vill parterna inte delge några ytterligare detaljer.

Anthon Eiendoms fastighetsportfölj omfattar fastigheter på totalt 150 000 kvm i och runt den norska huvudstaden. Balder förvärvade 50 procent av det norska bostadsbolaget Anthon Eidendom hösten 2020 och har sedan dess ökat innehavet till 60 procent.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Läs även

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Newsflash

Idag kl. 07:32

Urban Partners säljer 27 000 kvm till Northern Horizon

Sex fastigheter ingår i transaktionen.

Tidigare förslag skrotas – 2 miljarder för dyrt

Stort fiasko. Tillbaka till ritbordet.

Dags för 15:e Spring För Livet

Anmälningsfunktionen öppen. Nya sträckor och ny begränsning.

Bildextra: CBRE har nu flyttat in i ”The Hive”

Ännu ett ledande konsultbolag har flyttat till nya lokaler.

Podcasten Fastighet & Finans med fokus på stora händelser

Catena och Castellums köp respektive sälj synas liksom SBB och Heimstadens rapporter samt Corems massiva köp av bankaktier.

Tillväxtmöjligheter i Mälardalen

Heldagsevent där högkonjunkturen redan finns.

Novier får stort uppdrag

Avser hela 360 000 kvm lokaler i Stockholm.

Byggstartar 41 000 kvm logistik

17-årigt hyresavtal i stor satsning.

Slättö säljer i miljardaffär utanför Stockholm

Stor fastighet med 409 lägenheter byter ägare.

Svalner Atlas kan säljas

Värderingen lär vara på uppemot 4 miljarder.

Nordea Liv köper handel i Barkarby

Säljaren har troligen gjort en kanonaffär på sitt korta innehav.

Chockhöjda hyror kan tvinga museum i Stockholm stänga

Vill höja hyran med 57 procent för Etnografiska museet.
Hemsö Malmö

Hyr ut 5 000 kvm till Academedia

Bygger om tidigare kontorsfastighet i centralt läge.

Strategin gick i kras – värdet föll 38 procent

Innebär en nedgång om 1,8 miljarder kronor.

Vasakronan hyrt ut 5 000 kvm

Fyller upp där bolaget tidigare har haft sitt huvudkontor.

 Tillbaka till förstasidan