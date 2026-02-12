Hotande bakslag för Besqab och HSB kring ny t-station

Prislappen för Västra skogens nya södra tunnelbaneentré har på kort tid ökat från 402 till 588 miljoner kronor, enligt en ny prognos. Solna stad har sedan tidigare säkrat cirka 300 miljoner från bland annat HSB och Besqab. Nu är det tveksamt om den nya tunnelbaneuppgången vid Pampas blir av.

– Väldigt bekymmersamt läge, konstaterar Emelie Grind, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen i Solna, till Mitt i som berättar nyheten.

Tanken har varit att stationen ska få en tunnelbaneentré mot Pampas, som funnits i planerna länge men som aldrig byggts.

Solnas idé har varit att låta exploatörer betala för hela entrén. Nu måste kommunen öka intäkterna från byggetapperna i projektet Ekelund eller på något sätt minska byggkostnaderna för tunnelbaneéntren och den 145 meter långa gången.