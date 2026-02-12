Så här ska det framöver se ut nere vid vattnet.

Hotande bakslag för Besqab och HSB kring ny t-station

Prislappen för Västra skogens nya södra tunnelbaneentré har på kort tid ökat från 402 till 588 miljoner kronor, enligt en ny prognos. Solna stad har sedan tidigare säkrat cirka 300 miljoner från bland annat HSB och Besqab. Nu är det tveksamt om den nya tunnelbaneuppgången vid Pampas blir av.

Annons

Läs även

– Väldigt bekymmersamt läge, konstaterar Emelie Grind, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen i Solna, till Mitt i som berättar nyheten.

Tanken har varit att stationen ska få en tunnelbaneentré mot Pampas, som funnits i planerna länge men som aldrig byggts.

Solnas idé har varit att låta exploatörer betala för hela entrén. Nu måste kommunen öka intäkterna från byggetapperna i projektet Ekelund eller på något sätt minska byggkostnaderna för tunnelbaneéntren och den 145 meter långa gången.

Så här har det varit tänkt att Besqab och HSB ska utveckla området vid Pampas.
Så här har det sett ut de senaste åren. Foto: Fastighetsvärlden
Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Läs även

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Vakansgraden vände nedåt hos Hufvudstaden

Betydligt bättre siffror jämfört med för ett halvår sedan. Fortsatt svag utveckling för NK Retail.

Lista: Följ vakanserna för de stora kontorsbolagen

Nuveen köper Schroders i affär värd 120 miljarder

Innebär slutet på mer än två århundraden av oberoende. Utmanar BlackRock och Vanguard.

Köper blivande fängelse

Ett 15-årigt hyresavtal är tecknat.

Köksvägen öppen – Episurf endast en i mängden

Effnet, Enlight, Bioligt, Odd Molly – kan det komma fler?
Topplista

Lista: 20 stora inom solenergi

Se även hur många anläggningar fastighetsbolagen har. En investerare sticker ut.

Areim med bakom Mistrals satsning på 13 miljarder

Tar över efter Nothvolts fiasko.
Krönika

Hänger du med? Nu blir det tvingande områdessamverkan

Det låter både obehagligt och oförutsägbart – en ny, tvingande fastighetsavgift. Regeringens planer på en lag om områdessamverkan har väckt …

Årets Kock-vinnare öppnar brittisk pub i Mälarterrassen

Verksamheterna i Mälarterrassen öppnar successivt med start under våren 2026.

AL nästan fyllt upp hälften efter tappet av H&M

Hyrt ut till en handfull hyresgäster.

Över bron för affär

Svenska Handelsfastigheters bestånd består nu av över 300 fastigheter.

Hufvudstaden hyr ut stort nära Stureplan

Tecknat hyresavtal om hela 4800 kvm i Finansinspektionens tidigare lokaler.

FV Affärskarta: Se fler stora uthyrningar i närområdet

Åhléns återvänder – Skandia jublar över 2 300 kvm

Tecknat kontrakt efter att varit borta i sju år.

Nelly öppnar i Göteborg

Tredje flaggskeppsbutiken. Fastighetsägarens 16:e hyresgäst i projektet.

Värdesmäll för Nyfosa

Spridd risk och finansnettot grejade resultatet.

 Tillbaka till förstasidan