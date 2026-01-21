Azets flyttar till Folksam i Hagastaden

Azets flyttar sitt kontor till fastigheten Blästern 6 hos Folksam. Flytten till innerstan går från Solna Business Park och Fabege. De nya lokalerna har en yta om 2.100 kvm mot tidigare 1.800 kvm hos Fabege.

Avanti var rådgivare till Azets.

Under den senaste tiden har flera stora företag lämnat Stockholms utkanter till förmån för mer centrala lägen. Efter ett halvt sekel i Kista flyttade IBM sina kontorslokaler till Vasagatan och SBAB flyttar i vår från Solna Business Park till Drottninggatan.

Azets i Stockholm gör nu samma resa genom att lämna Solna för ett nytt kontor på Gävlegatan 22 i Vasastaden. I samband med att delar av KPMG förvärvades och den tillväxt som följt, har behovet av att samla verksamheten under ett tak blivit allt tydligare. Azets flyttade 2018 sitt huvudkontor till lokaler om 2.700 kvm till fastigheten Sliparen 2 hos Fabege i Solna Business Park. Vid flytten till Gävlegatan lämnade Azets 1.791 kvm hos Fabege.

– Vi har vuxit snabbt de senaste åren, både genom förvärv och organisk tillväxt. Flytten till ett mer centralt läge är ett naturligt steg i vår fortsatta tillväxtresa och skapar bättre förutsättningar för samarbete samt närhet till både medarbetare och kunder, säger Carolina Brandtman, vd för Azets Sverige.

Blästern 6 är cirka 24.600 kvm och ligger i hörnet av Gävlegatan och Norra Stationsgatan vid Hagastaden, och ägs av Folksam.

En viktig del av flytten är att skapa ännu bättre förutsättningar för samarbete i vardagen. Genom att addera fler ytor för spontana möten och gemensamt arbete blir det enklare för medarbetare att mötas naturligt, något som stärker både samarbete, sammanhållning och kultur. Det nya kontoret är utformat för ett flexibelt arbetssätt, med allt från tysta rum för fokuserat arbete till projektrum och mindre mötesrum för digitala och hybrida samarbeten. Flytten är en stor satsning för Azets och en del i bolagets kontinuerliga arbete med att vara en modern arbetsgivare som utvecklas med dagens arbetsliv.

– Människor mår bra av att mötas, dela erfarenheter och känna sig som en del av något större. När vi ses på riktigt blir det också enklare att tänka kreativt, lösa problem tillsammans och utveckla vår affär. Samtidigt vet vi att hybridarbete är det nya normala. Det är avgörande att vår arbetsmiljö aktivt stödjer både välmående och samarbete, oavsett var våra medarbetare befinner sig, säger Jeanine Doeser, Head of HR på Azets.

Kontoret speglar också Azets närvaro i hela Sverige. Mötesrummen är namngivna efter sevärdheter från orter där företaget är verksamt och kompletteras med bildmaterial från olika delar av landet. Det är både ett uttryck för företagets expansion i landet och en påminnelse om styrkan i kombinationen av lokal expertis och nationell räckvidd.

– När vi samlar fler delar av organisationen på ett och samma ställe får den fysiska arbetsplatsen en större betydelse. För oss är kontoret mer än bara en adress – det är en plats där kultur byggs och gemenskapen stärks, något som är grundläggande för hur vi arbetar tillsammans, avslutar Jeanine Doeser, Head of HR.

Under flytten har Azets haft ett tydligt hållbarhetsfokus. En stor del av inredningen på Gävlegatan 22 har återbrukats, köpts begagnad eller tidigare varit utställningsexemplar. Möbler som inte följt med till det nya kontoret har skickats vidare till andra Azets‑kontor eller sålts vidare för återbruk för att säkerställa att resurser tas tillvara på ett ansvarsfullt sätt.