Axis dubblar hos Folksam på Lindhagensgatan

Axis Communications, som idag hyr 1.540 kvm i fastigheten Gångaren 10 på Lindhagensgatan 74 i Stockholm kommer att utöka sina lokaler med ytterligare 1.590 kvm. Totalt omfattar deras kontorsytor cirka 3130 kvm.

Newsec har på uppdrag av Folksam Fastigheter genomfört uthyrningen.

Axis är ett svenskt ledande techbolag som utvecklar nätverksbaserade säkerhetslösningar. De är välkända för sina IP-baserade övervakningskameror och erbjuder även system för tillträdeskontroll, intercom, nätverksljud och smart analys.

– Vi är mycket glada över att Axis väljer att fortsätta växa i Gångaren 10. Deras utökning visar att fastigheten möter högt ställda krav på modernitet, funktionalitet och flexibilitet, säger Marie Meyer, uthyrningschef för Folksam Fastigheter på Newsec.

– Gångaren 10 har visat sig vara en lokalisering som stödjer både vår tillväxt och vårt arbetssätt. Möjligheten att expandera i samma fastighet var avgörande för oss och bidrar till en fortsatt effektiv och hållbar arbetsmiljö för våra medarbetare, säger Linn Ahlström, fastighetschef på Axis.

Axis har en mycket stor verksamhet i Lund och driver flera större fastighetsprojekt där.

